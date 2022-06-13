Piastri, Williams ile anlaşmaya yakın

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Bu sezonu Alpine'in test ve yedek pilotu olarak geçiren Piastri, F1'in gelecekteki yıldızlarından biri kabul ediliyor. 2019-2021 yılları arasında Formula Renault Eurocup, Formula 3 ve Formula 2'de mücadele eden Avustralyalı, üç seride de ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Ancak Alpine'in 2022 için Ocon-Alonso ikilisiyle sözleşmesi bulunuyordu, Fransız takımın Piastri'yi başka bir takıma kiralamak istememesi de son F2 şampiyonunun bu sezonu kenarda geçirmesine sebep oldu.

2023 sezonunda "Formula 1'e gireceğinin garantisini aldığını" belirten Piastri, bulunduğu konumdan memnun olduğunu söylemişti. Kendisinin 2023 için de Alpine ile sözleşmesi var, ancak sözleşmede "Haziran sonuna kadar kendisine F1 koltuğu bulunmazsa serbest kalacağına" yönelik bir madde bulunduğu da düşünülüyor.

Alpine'in Piastri ile anlaşma ihtimali ise yok denecek kadar az. Esteban Ocon'un 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi var ve Fernando Alonso'nun da yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Fransız takım, bu koşullar altında Piastri'nin kısa vadede başka bir takıma katılmasına izin vermekten mutlu olacaklarını, ancak böylesine yetenekli bir pilotu kalıcı olarak kaybetmek istemediklerini de açıkça belirtmişti.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

The Race'in haberine göre Alpine, Piastri'nin Williams ile yarışmasına sıcak bakıyor ve anlaşmanın tam Haziran sonuna denk gelen Britanya GP'si hafta sonunda açıklanması bekleniyor.

2022 sezonu için Red Bull ile benzer bir anlaşma yapan Williams, çok büyük ihtimalle Piastri'nin takım arkadaşı olacak Alex Albon ile yarışmakta, dolayısıyla Grove merkezli takım aynı yöntemi izleyerek pilot kadrosunu güçlendirmeye sıcak bakıyor.

Bu sezon iki kez puan barajına giren Albon etkileyici bir performans gösteriyor, ancak geçtiğimiz sezona göre zorlanan ve temposu düşen Latifi için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Williams'a yüklü para akışı sağlayan ve COVID-19 salgınının başlarında takımın bazı borçlarını yönetmesine yardımcı olan Latifi bu sayede 2022 sezonunda da kendine yer buldu, ancak gelecek yıl Formula 1'de yer alması beklenmiyor.

Azerbaycan GP'sinin ardından mevcut durumunun farkında olduğunu söyleyen Latifi, "Kesinlikle baskı altında olduğumu hissediyorum, bu gelecek yıl için sözleşmesi olmayan herhangi bir pilot için de aynı."

"Harika performanslar sergileyip sergilemediğimden veya şu an nerede olduğumdan bağımsız olarak, bu baskının her zaman var olduğunu düşünüyorum."

"Gelişmem gerektiğini biliyorum, gelişmek istiyorum ve şu anki durumumdan memnun değilim, bu yüzden daha iyiye gitmek için adımlar atmaya çalışıyorum." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ancak, birtakım haberlerin aksine, Piastri'nin bu yılki İngiltere GP'sinden itibaren Latifi'nin yerini alması pek olası görünmüyor.

The Race'a konuşan bir kaynak, bir noktada sezon ortasında bir değişikliğin önerilmiş olabileceğini, ancak Azerbaycan GP hafta sonu itibariyle bunun askıya alındığını söyledi.

Sezon ortasında takımdan ayrılacağını açıkça reddeden Latifi, yıl sonuna kadar takımda kalmayı umuyor.

Bu konuyu da yorumlayan Latifi, "Yılın geri kalanında burada olacağımı biliyorum. O yüzden bu konuda çok fazla yorum yapmayın.” demişti.