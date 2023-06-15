Piastri: "Webber bana her açıdan çok yardımcı oluyor"
McLaren'in çaylak pilotu Oscar Piastri, menajeri ve akıl hocası Mark Webber'in kendisine ciddi anlamda yardımcı olduğunu söylüyor.
Geçen yılı Alpine test ve yedek pilotu olarak geçiren Piastri, bir sözleşme dramasının ardından McLaren ile F1'e giriş yaptı.
Son yılların yükselen yıldızı McLaren'in yeni kurallarla birlikte ciddi oranda gerilemesi Piastri için elbette kötü haber, nitekim kendisi şu ana kadar sadece iki kez puan alabildi ve iki kez Q3 görebildi.
Yine de iyi bir çaylak sezonu geçirdiğini düşünen Piastri, özellikle bir kişinin kendisine çok yardım ettiğini düşünüyor: Mark Webber.
Autosport/Motorsport.com'a konuşan Piastri, "Sezon başlarken epey rahat davrandığımı düşünüyorum, belki de bazı noktalarda Mark'ın hoşuna gitmeyecek kadar rahattım."
"Onun tavsiyesi F1'in zorluğunu ve her anlamda ne kadar büyük adım attığımı küçümsemem yönündeydi, etkileşimde bulunmanız gereken insan sayısı, medya taahhütleri ve sponsor taahhütleri eskisine göre çok daha fazla."
"Sanırım sezon başlamadan önce bana bunu hatırlatması güzeldi, böylece büyük bir şok yaşamadım."
"Mark arada sırada küçük sürüş ipuçlarıyla da bana yardımcı oluyor, bazen mühendislere sormam için şu anda aklıma bile gelmeyen sorular düşünüyor."
"Hâlâ çok zeki. Hâlâ bir yarış pilotu gibi düşünüyor ve her zaman benden en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyor." dedi.
Mark Webber and Steve Jones, Channel 4 TV presenters
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Webber'in tavsiyelerinden her fırsatta faydalandığını belirten Piastri, "Mark harikaydı. F1'e girmeden önce bile F3 ve F2'de beni yönetirken çok yardımcı oldu."
"Padoktaki pek çok insanı tanıyor ve kendisi de başarılı bir kariyere sahip, bu yüzden bir pilotun neye ihtiyacı olduğunu biliyor, takım açısından ve diğer her şey açısından da. Bu işin içinde olan her şeyi biliyor.
"Şu ana kadar her şey harikaydı, eminim ki gelecekte de öyle olmaya devam edecek. Daha önce benim yerimde bulunmuş birinin tüm bu süreçte bana rehberlik etmesi gerçekten rahatlatıcı."
Sürüş açısından eksiklerinin de farkında olan Piastri, özellikle sıralama turlarına kadar temposunu bulmakta zorlandığını ve Lando Norris'in gerisinde kalabildiğini söylüyor.
Piastri, "Sıralama turlarına gelindiğinde, özellikle de son birkaç etkinlikte, Lando ile oldukça benzer tempolarda olduğumuzu düşünüyorum."
"Ama örneğin Monako'da tüm antrenmanlarda 0.6-0.7 saniye gerideydim. Sıralama turlarından önce böyle bir tablo özgüven açısından hiç iyi değil."
"Sıralama turlarında zaman kazanmak için ufak ufak parçaları değerlendirmeniz gerek, bunu yapmak pek de kolay değil."
"Bu yüzden daha erken tempo tutturabilirsem, benim için işlerin daha da kolaylaşacağını düşünüyorum." dedi.
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