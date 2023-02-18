Piastri: "Webber bana F1'i hafife almamam gerektiğini öğretti"

Haberi dinle

Eski F1 pilotu Webber ve eşi Ann Neal, bir süredir Piastri'nin kariyerini yönlendiren ekibin önemli parçaları konumundalar.

Çift, Piastri'nin kendisine net bir gelecek sağlamayan Alpine'den ayrılması ve McLaren'a katılması sürecinde de ciddi rol oynadı.

Piastri, "Hem Mark hem de Ann'den çok fazla tavsiye aldım. Özetlemek gerekirse, bana F1'in zorluklarını hafife almamam gerektiğini öğrettiler."

"F1 önceden yarıştığım serilere göre ciddi bir adım, ayrıca yarışmak için para alacağım bir sporda yarışmak da farklı bir dinamik, ki bu oldukça havalı bir şey. Yani bu alıştığımdan farklı bir dinamik."

"Bence burada sahip olduğumuz 700-800 kişilik bir ekipte iki sürücüden biri olmak büyük bir sorumluluk. Bence bu da biraz fark yaratıyor.

"Mark, Andrea [Stella] ve Zak [Brown] da, nazik bir hatırlatma demek istemiyorum ama, bana sahip olduğum sorumluluğu ve ekibin motivasyonu üzerinde yaratabileceğim etkiyi hatırlatıyorlar."

"Son olarak aracın tasarımına çok önemli katkılarda bulunabilecek bir konumdayım. Elbette parçaları kendim yapmayacağım ama insanlara araçta neye ihtiyacımız olduğunu söylemek ve] ekibin de bunu karşılamak için araçta farklı parçalar yapabilmesi, dört gözle beklediğim bir şey."

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: McLaren

Piastri ayrıca Webber ve Neal'a özellikle geçen yaz kendisine verdikleri destek için teşekkür etti.

"Mark ve Ann benim için çok şey yapıyor, sanırım çoğunlukla perde arkasında, F1'in temel unsurlarına odaklanmamı sağlıyorlar.

"Özellikle bu yıl onların desteği ve hayatımı olabildiğince kolaylaştırmak için yapabildikleri her şey için çok minnettarım."

"Geçen yıl da durum farklı değildi, bana yol gösterdiler ve tüm arka plan çalışmalarını yürüttüler. Yani bana çok yardımcı oldular. Onların yanımda olmasından dolayı gerçekten minnettarım."