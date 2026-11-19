Formula 1 Las Vegas GP
Piastri, Webber hakkında: “Yeni bir şeyler için doğru vaktin geldiğini hissettim”
2019'dan bu yana menajerliğini yürüten Mark Webber ile iş birliğini sonlandıran Oscar Piastri, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için doğru zamanın geldiğini söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 19 Kas 2026 19:40
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Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Brezilya Grand Prix'sinin ardından Mark Webber liderliğindeki menajerlik ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran McLaren pilotu Oscar Piastri, 2019 yılından beri devam eden ortaklığın sona erme nedenini ilk kez detaylandırdı.
Alt serilerde üst üste Formula 3 ve Formula 2 şampiyonluklarına ulaşarak 2023'te McLaren ile Formula 1'e adım atmasında büyük pay sahibi olan Webber, bu sezonun başında pist üstündeki destek rolünden geri çekilmişti.
Las Vegas Grand Prix'si öncesinde basın mensuplarına konuşan Avustralyalı pilot, ayrılık kararını şu sözlerle değerlendirdi: "İş birliğimizde artık ayrı yollara gitmemizin bizim için daha iyi olacağı bir aşamaya gelmiştik. Hem bugün bulunduğum yere gelmemde hem de perde arkasında kimsenin görmediği her şeyin yönetiminde Mark ve Ann'in çok büyük katkıları oldu.”
“Sadece artık yeni bir şeyler için doğru vaktin geldiğini hissettim."
Oscar Piastri, McLaren, Mark Webber
Fotoğraf: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images
Webber ve eşi Ann'in kariyerindeki etkisine duyduğu minnettarlığı vurgulayan Piastri, gelecekteki yapılanmasına dair de ipuçları da verdi: "Alt kategorilerdeki başarılarımın ardından Formula 1’e geçiş sürecimde ve ilk yıllarımda bana rehberlik ederken hem Mark hem de Ann kariyerimde devasa bir rol oynadı.”
“Kariyerim üzerindeki etkileri muazzam fakat sanırım artık ikimizin de kendi maceralarımıza atılması için doğru zaman gelmişti. Etrafınızda doğru bir ekip olmasının önemli olduğunu düşünüyorum, bu yapı bu yıl zaten biraz farklılaşmıştı ve muhtemelen gelecekte de farklı olacak.”
“Ancak ikisi de bugün kariyerimde bulunduğum noktaya gelmemde çok büyük rol oynadı, bu yüzden yaptıkları her şey için çok ama çok minnettarım. “
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- Motorsport.com Ekibi
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