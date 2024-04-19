Piastri: "Vitesi yanlışlıkla boşa aldım"
McLaren pilotu Oscar Piastri, sıralama turlarındaki son turunda vitesi boşa aldığı için vakit kaybettiğini söylüyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
McLaren pilotu Oscar Piastri, sıralama turlarında genel olarak Lando Norris'in gölgesinde kaldı ve sekizinci olabildi.
Diğer tarafta Lando Norris, yağmur altında iyi turlar çıkardı ve sprint yarışı için pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Seansın ardından konuşan Piastri şöyle dedi: "Karışık bir gündü. Ne yazık ki sprint sıralama turları istediğimiz gibi bitmedi."
"İyi gidiyordum ama son turda vites değiştirirken vitesi bir an boşa aldım."
"Ne kadar zaman kaybettiğimi bilmiyorum fakat sinir bozucuydu."
"Daha yukarıda olabileceğimizi düşünüyordum ama son turda yeterli tempo yakalayamadım."
"Sonuç olarak pole için yeterli değildi. Lando bugün harika bir iş çıkardı. Sinir bozucu ama böyle günler olabiliyor."
"Lando için mutluyum."
Aksini iddia etmelerine rağmen rekabetçi olmalarıyla ilgili Piastri, "Evet, sanırım beklediğimizden biraz daha iyi görünüyoruz fakat bir şey bilmek çok zor çünkü herkes çok az tur attı."
"Yine de genel olarak beklediğimizden daha olumlu görünüyoruz."
"Hafta sonunun geri kalanında neler yapabileceğimizi görmek için heyecanlıyım. Bu gece neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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