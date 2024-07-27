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Formula 1 Belçika GP

Piastri: "Verstappen'in önden başlamaması iyi bir haber"

McLaren pilotu Oscar Piastri, Max Verstappen'in grid cezasıyla geriye düşmesinden memnun.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren'ın güçlü göründüğü cuma günü Oscar Piastri ikinci en iyi zamanı yaptı ve bu hafta sonu bir kez daha galibiyet için çekişeceklerinin sinyalini verdi.

Cuma gününün ardından konuşan Piastri şöyle dedi: “Kesinlikle güçlü bir gündü. İlk seansta oldukça hızlı görünüyorduk, ikinci seansta daha da iyi hale geldik."

"İyi bir yerde olduğumuzu ve gayet sorunsuz bir gün geçirdiğimizi hissediyorum."

"İstediğimiz her şeyi gözden geçirdik ve öğrenebildiğimiz kadar çok şey öğrendik."

"Şahsen kendimi iyi hissediyorum; gerçekten güçlü bir ilk gün geçirdik."

Piastri, Verstappen'in motor değişikliği nedeniyle geriden başlamasının kendilerine yardım edeceği görüşünde.

“Kesinlikle yardım edecek. Yani önden başlamasından daha iyi!"

"Onu oyun dışında görebileceğimizi sanmıyorum, son birkaç yıldır çok hızlı oldukları bir pist ve bu hafta sonu da hızlı görünüyorlar."

“İyi yükselmesini bekliyorum fakat önden başlamanın bize biraz da olsa yardım edeceği görüşündeyim."

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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