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Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu"

Oscar Piastri, Formula 1'in Britanya Grand Prix'sinde McLaren'in geriye düşebileceğinden korktu ama Max Verstappen'in kendisine ve takım arkadaşına 'inanılmaz' bir fark atamamasından mutlu oldu.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Pazar günkü yarışa üçüncü sıradan başlayan Avustralyalı pilot, güvenlik aracından kısa bir süre önce yaptığı talihsiz pit zamanlamasının ardından Lewis Hamilton'ın gerisinde kalarak yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Piastri, podyuma bu kadar yakın olmanın üzücü olduğunu söylese de her iki McLaren pilotunun da yarışın büyük bölümünde Verstappen'e ayak uydurmasının umut verici olduğunu söyledi.

Piastri, takımın güncelleme paketiyle ilk yarışının hiç de fena gitmediğini ekledi.

"Önümüzdeki hafta sonu Lando'nun sahip olduğu yeni ön kanada sahip olacağım, bu heyecan verici. Ayriyeten araca eklenecek birkaç parça daha olacak."

"Yani evet, burada mücadele ettiğimizi bilmek güzel ve hâlâ biraz daha yolumuz var."

"Açıkça görülüyor ki yapılan geliştirmeler ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Yarış temposunda büyük bir atılım yaptığımız da açık."

"Yarışta geriye düşebileceğimiz konusunda endişeliydim ancak Avusturya'dan bile daha güçlüydük, bu yüzden gerçekten heyecan vericiydi."

"Evet, uzun süredir podyuma çıkmayı beklerken güvenlik aracı zamanlaması sebebiyle dördüncü olmak biraz acı verici ama sezonun başlarında hayal kırıklığına uğradığımız şey yerine dördüncülükle hayal kırıklığına uğradığım için mutluyum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen ile mücadele etmenin nasıl bir duygu olduğu sorulduğunda Piastri şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse oldukça heyecanlıydı. Yarış başladığında 'Tamam, buranın en iyisi benim' dedim ve aracı konumlayacak bir yer bulmam gerekti, ama yer yoktu."

"Ama bence en heyecan verici kısım birkaç tur boyunca onun arkasında kalabilmekti ve yarışın geri kalanında bile bizden inanılmaz bir şekilde daha hızlı değildi."

"Bugün gerçekten en hızlı ikinci takım olmak heyecan vericiydi. Bilirsiniz, tüm beklentilerimizi aştık. Tekrar önde olmak güzel."

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