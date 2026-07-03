Piastri, Verstappen iddiaları hakkında: "McLaren benden oldukça memnun"

Son dönemde Max Verstappen'in Woking merkezli ekibe katılabileceği yönündeki iddialar giderek güç kazanırken, Hollandalı pilotun temsilcilerinin McLaren ile ilk teması kurduğu öne sürüldü.

Söz konusu senaryoya göre Verstappen, mevcut dünya şampiyonu Lando Norris'in takım arkadaşı olacak, bu durumda ise Oscar Piastri'nin McLaren'daki koltuğunu kaybedebileceği iddia ediliyordu.

Ancak McLaren'daki dördüncü sezonunu geçiren Piastri, takım yönetiminin performansından memnun olduğunu kendisine açık şekilde ifade ettiğini söyledi.

Piastri, "Benim açımdan bunun çok pek bir anlamı yok."

"Elbette Max sahip olduğu yetenek nedeniyle farklı seçenekleri değerlendiriyor."

"Ben bulunduğum yerden son derece memnunum. Takım bana birçok kez benden memnun olduklarını söyledi ve ben de onlara güveniyorum. Zaten geçerli bir sözleşmem de var."

"Ben sadece şimdiye kadar elde ettiğimiz başarıların üzerine yenilerini eklemeye odaklanıyorum." dedi.

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