Piastri: "Verstappen bana Monako'da rehber oldu"

Avustralyalı pilot, yarışı dokuzuncu sıradaki takım arkadaşı Lando Norris'in ardında bitirdi ve takımına çifte puan kazandırdı.

Piastri, 78 turu bariyerleri sıyırmadan atlattığını belirtirken, takım telsizinden konuşurken buna çok yaklaştığını itiraf etti.

Piastri, "Herhangi bir temas olduğunu sanmıyorum, ancak bazı çok yakın anlar oldu özellikle pistin kaygan bölümlerinde."

"Bir keresinde konuşmak için telsizi açtım ve neredeyse cümlenin ortasında duvara çarpacaktım."

"Bir dahaki sefere bunu yapmayacağım! Birkaç kez kıl payı kurtuldum." dedi.

Monako'yu bugüne kadarki en zor F1 hafta sonu olarak nitelendiren Piastri, lider Verstappen'in geçişi için mavi bayraklar sırasında F1 aracı deneyimini hızla artırmak için Red Bull pilotunu rehber olarak kullandığını sözlerine ekledi.

Piastri, "Max'in hemen önümde olması bazı açılardan oldukça faydalı oldu, çünkü bu benim yağmurlu bir pistte bir F1 aracıyla ıslak zeminde ilk sürüşümdü."

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Max'in orada olmasının muhtemelen iyi olacağını biliyordum." dedi.

Autosport/Motorsport.com'un yol tutuşu azaldığında baskın RB19'a ayak uydurmakta zorlanıp zorlanmadığı sorusuna Piastri şöyle yanıt verdi: "Yağmur yağarken Max, anlaşılabilir bir şekilde çok temkinli davranıyordu. Orada ona oldukça iyi ayak uydurabiliyordum."

"Islak zemin lastiklerinde bile onun temposunda oldukça iyi bir şekilde devam edebildim."

"Ancak pist kuruduğunda ve o biraz daha rahatladığında hızlandı."

"Ama başlangıçta onun arkasında kalmayı başardım, bu yüzden güzeldi."

McLaren takım patronu Andrea Stella pilotunun, takımın öngörebileceği 'en iyimser' planı yerine getirdiğini düşünüyor.

Stella, "Yarışta, araca dikkat etmeniz gereken unsurlar vardı. Örneğin, ıslanan bir pistte kuru lastiklerle hata yapmadan tur atmanız gerekliydi, bazı yerler oldukça ıslaktı."

"Daha sonra ıslak zemin lastikleriyle bariyerler arasındaki ritmi bulmak önemliydi. Dürüst olmak gerekirse, bir çaylak olarak Oscar için öngörebileceğimiz en iyimser plan buydu."