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Formula 1 Mexico City GP
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Piastri ve Norris, Interlagos'ta "iyi puanlar almayı" hedefliyor

McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarış öncesinde pozitif konuştular.

Editör Ezel Tan
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Lando Norris, McLaren MCL60

Oscar Piastri kendisi adına zor geçen Meksika'da puan almayı başardı fakat temposu Lando Norris'le aynı noktada değildi.

Bu hafta sonu Interlagos'ta ilk kez yarışacak Avustralyalı pilot, hedefinin iyi puanlar almak olduğunu dile getirdi.

Piastri şöyle konuştu: "Interlagos benim için yeni pistlerden bir diğeri olacak. Bu bir sprint hafta sonu."

"Bu yüzden çabucak hızlanmam gerekecek. Güzel bir piste benziyor, eski tarz bir pist."

"Orayı sabırsızlıkla bekliyorum çünkü sprint hafta sonlarını seviyorum. Bu format bize daha fazla puan kazanma fırsatı veriyor."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Brezilya'da hiç yarışmadım ama efsanevi bir pistte yarışabileceğim için mutluyum."

"Son birkaç yarış, takımın sezon başındaki formu dikkate alındığında cesaret vericiydi."

"Mexico City'deki yarış benim için zor olsa da takımla beraber durumu iyice değerlendirdik."

"Edindiğim bu tecrübeyi dikkate alacağım."

"Bu hafta sonu hedefimiz puan kazanmak olacak."

Diğer tarafta Lando Norris de hedefini puan almak olarak belirledi.

Norris, "Bu yarışa gelmekten her zaman keyif aldım. Umarım bu hafta sonu çok puan alırız."

"Araç Mexico City'de mükemmel bir hıza sahipti ve bu bana 12 sıra kazanma fırsatı verdi. Bundan oldukça memnunum."

"Ne yapabileceğimizi biliyoruz, bu yüzden piste çıkıp işimizi yapmalıyız." dedi.

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Ezel Tan
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