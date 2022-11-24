Piastri ve Norris, Abu Dhabi testinden memnun
Oscar Piastri ve Lando Norris, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen son testin ardından mutlu görünüyorlar.
McLaren, sezonun son resmi test gününde Oscar Piastri ile 123 tur atarken, Lando Norris 115 tur attı ve böylelikle sorunsuz bir günü geride bırakmış oldular.
Gözler büyük oranda Piastri'deydi çünkü yeni takımıyla ilk kez piste çıktı.
Testin ardından konuşan Piastri, "McLaren ile ilk günümüz fena değildi ve bence çok şey öğrendik."
"Sonunda bu takıma katılmak harika ve pistte verimli bir gün geçirdiğimiz için onlara teşekkür ederim. Çok fazla tur attık ve çeşitli testler yaptık. Bugün için de planımız buydu."
"Önümüzdeki sezona hazırlanırken hangi alanlarda iyileştirmeler yapmam gerektiği konusunda oldukça net bir fikrim var."
"Her şey hoşuma gitti. Direksiyon başına geri döndüğüm ve 2022 versiyon bir aracı sürme deneyimi yaşadığım için mutluyum."
"Önümüzdeki hafta Woking fabrikasına gidip, tüm ekibi tanıyacağım ve ardından kısa bir ara vereceğim. Sonra McLaren ile çalışmaya geri dönüp 2023'e hazırlanacağım." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Lando Norris de lastik testinin faydalarına dikkat çekiyor.
"Faydalı bir gün. Pirelli'nin gelecek yıla hazırlanmasına yardımcı olmak için bu lastiklerle çalışmaya biraz zaman ayırmamız iyi oldu, ancak pistteki davranışları hakkında da bazı önemli bilgiler topladık."
"Oldukça verimli çalıştık ve artık sezonu noktaladık."
"Pirelli'ye ve tüm ekibimize çalışmaları için teşekkür ederiz! Kış sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz."
"Artık 2023'e hazırlanacağız ve şampiyonanın başından itibaren başarılı olmak için çok çalışacağız."
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