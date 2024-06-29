Piastri: "Turumun silinmesi utanç verici"

Oscar Piastri, Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında üçüncü en iyi zamanı elde etmişti. Ancak attığı son tur pist limitleri nedeniyle silindi 7.'liğe geriledi.

Piastri, seansın üçüncü en hızlı zamanını kaybetmesinin ardından Sky Sports F1'de konuştu:

"Benim için bu utanç verici."

"Bu pist için birçok çalışma yapıldı, bazı yerlere çakıl havuzu yerleştirildi ve buna rağmen ben pistten bile çıkmadım. Pistte kaldım. Muhtemelen en iyi altıncı virajımdı ve tur zamanım silindi."

"Neden son iki virajı değiştirmeye yüz binlerce dolar harcadıklarını anlamıyorum, hala çıkabileceğiniz virajlar var."

"Ama her neyse, diğer herkes pistte kaldı, ben kalmadım. Böyle oluyor."

Piastri'ye 'Utanç verici' derken ne demek istediği sorulduğunda:

"Bu muhtemelen en iyi altıncı virajımdı. Pist sınırlarına kadar geldim, sanırım herkesin görmek istediği bu."

"Yine, bu sorunları ortadan kaldırmak için çok çaba harcadık. Bu virajın pist limitleri için bir sorun olmaması gerekiyor, özellikle de benim yaptığım gibi pistte kalıyorsanız veya çakıla çıkmadıysanız."

"Yani, evet, bu durum başına gelmiş tek kişi olduğum için şu an daha çok ses çıkarıyor olabilirim. Ama zaten sınırlarımı zorluyordum ve bir santimetre daha fazla dışarı çıktığımda çakıla girecek ve turumu tamamen mahvedecektim ve buna rağmen turumun silinecek olması utanç verici."