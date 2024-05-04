Piastri: "Tur berbat hissetirmesine rağmen altıncı olduk"
McLaren pilotu Oscar Piastri, elde ettiği altıncılıktan dolayı mutlu görünüyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Oscar Piastri, sıralama turlarında zaman zaman iyi görünse de, sonunda altıncı en iyi zamanın sahibi oldu.
Seansın ardındna konuşan Piastri şöyle dedi: "Bugün altıncı olduk ve her şeyi göz önüne alırsak kötü bir sonuç olduğunu söyleyemem."
"Sanırım son bölümde herkes büyük zorluklar yaşadı."
"Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum; belki pistin durumu değişti ya da yumuşak lastikler farklı davranıyordu..."
"Bugün altıncı en iyi zamanı yapmama rağmen turum oldukça kötü geçti."
"Muhtemelen diğerlerinin turları da kötüydü. Mesela seansın en iyi zaman ikinci bölümde orta hamurla turlayan Lando'dan geldi."
"Genel olarak garip bir tablo var fakat bu sonucu kabullendim."
"Sprintte her şey zor olacak fakat lastik sorunu yaşamayı beklemiyorum. Hava çok sıcak olmasına rağmen lastikler yüksek yükle iyi şekilde baş ediyor. Bu yüzden lastiklerle ilgili çok endişeli değilim ve inanıyorum ki bizi çok ilginç bir sprint yarışı bekliyor."
"Sonuçta bazıları aracını iyi şekilde çalıştırdığı, diğerleri çalıştıramadığı için pek çok sürücü alışık olmadığı pozisyonlardan başlıyor."
Piastri bu hafta sonu güncellemenin yarısını alabildi ve bu konuda şöyle diyor: "Tam güncelleme paketine sahip olmasam bile ileriye doğru iyi bir adım attık. Bu yüzden bizi bu noktaya getirdikleri için takıma teşekkür ederim.”
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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