Piastri: "Tüm pilotlarla yarışabileceğimi bilmek güven verici"

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen FIA Gala Töreni'nde Oscar Piastri yılın en iyi çaylağı seçildi ve bu bir tesadüf değil.

Avustralyalı çaylak, McLaren Formula 1'deki ilk sezonunu çok iyi geçirdi ve iki kez podyuma çıktı; Katar'daki sprint yarışını kazandı ve şampiyonayı 9. sırada tamamladı.

Sezonu yorumlayan Piastri, şöyle dedi: "Kendinize olan güvenin büyük bir kısmı sonuçlarla ilgili. Bazen bir kez iyi bir sonuç almak yeterli oluyor, ardından bunu yapabileceğinize inanmaya başlıyorsunuz. Ancak şahsen ben her zaman sonuçlardan ziyade işimin nasıl gittiğini ve nasıl sürüş yaptığımı analiz etmeye çalışıyorum."

"Formula 1'de kendinizi yalnızca doğrudan takım arkadaşınızla kıyaslayabilirsiniz ve Lando Norris çok iyi bir kıyas noktası oluşturuyor. Bu bana başlangıçta güven verdi ve yılın ilerleyen dönemleri için de iyi sonuçlar alma şansı tanıdı. Aynı zamanda tüm bu pilotlarla eşit şartlarda savaşabileceğimi bilmek de bana güven veriyor."

Fotoğraf: FIA Oscar Piastri, FIA Rookie Of the Year awarded by Ronan Morgan, FIA Drivers' Commission President

"Bunu kontrol altında tutmaya çalıştım ama sezon başlamadan önce beklenti seviyesi çok yüksekti. Yine de kendimi kanıtlamak ve alt kategorilerde yaptıklarımı tekrarlamak istedim."

Piastri için sezonun dönüm noktası Silverstone'daki Britanya yarışıydı; o yarışta neredeyse podyuma çıkacaktı.

McLaren pilotu, "O hafta sonu taraftarların sevgisini kesinlikle hissettiğimi söyleyebilirim."

"Her şeyi çözdüğüm hafta sonlarından biriydi - sezonda böyle bir şey en fazla iki kez oldu. Çok memnun kaldım. Ayrıca, takımımızın kendi ülkesinde düzenlediği için İngiliz halkı da bizi destekledi."

"O hafta sonu Lando ve ben iyi bir performans gösterdik, bu hem taraftarlar hem de basın tarafından takdir edildi, ancak hakkımda yazılanlara özel bir önem verdiğimi söyleyemem. Yine de insanların sizden iyi bahsetmesi her zaman güzeldir."

"Yine de kariyerimin başlarında tüm bunlardan bilinçli olarak kopmayı öğrendim."

"Oldukça genç bir yaşta İngiltere'ye taşındım ve Formula 1 pilotu olma hayalimi gerçekleştirmek için bazı büyük kararları kendi başıma almak zorunda kaldım. Muhtemelen pek çok şeyi diğerlerinden daha erken öğrendim."

"Tabii artık o kadar çok yarış var ki sadece bir ya da iki gün ara verebiliyorsunuz, oysa eskiden haftalarca ara verirdim. Buna bir şekilde adapte olmak zorundaydım. Bence dinlenebilmek çok önemli çünkü işinize odaklanırsanız bunun bir faydası olmuyor."

"Yine de McLaren'da oldukça rahat bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Lando ve ben birkaç yıl daha takım arkadaşı olacağız ve bu harika. Kendimi takımın bir parçası olarak görüyorum ve gelecekte takımla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"2024 hakkında konuşacak olursak, ruh halim sakin fakat iyimser olarak adlandırılabilir. McLaren ivme kazanıyor, her şey yolunda gidiyor, ancak gelecek sezonun nasıl olacağını asla bilemezsiniz."

"Umarım bu ilerleme devam eder."