Piastri: "Tüm pilotlarla yarışabileceğimi bilmek güven verici"

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen FIA Gala Töreni'nde Oscar Piastri yılın en iyi çaylağı seçildi ve bu bir tesadüf değil.

Avustralyalı çaylak, McLaren Formula 1'deki ilk sezonunu çok iyi geçirdi ve iki kez podyuma çıktı; Katar'daki sprint yarışını kazandı ve şampiyonayı 9. sırada tamamladı.

Sezonu yorumlayan Piastri, şöyle dedi: "Kendinize olan güvenin büyük bir kısmı sonuçlarla ilgili. Bazen bir kez iyi bir sonuç almak yeterli oluyor, ardından bunu yapabileceğinize inanmaya başlıyorsunuz. Ancak şahsen ben her zaman sonuçlardan ziyade işimin nasıl gittiğini ve nasıl sürüş yaptığımı analiz etmeye çalışıyorum."

"Formula 1'de kendinizi yalnızca doğrudan takım arkadaşınızla kıyaslayabilirsiniz ve Lando Norris çok iyi bir kıyas noktası oluşturuyor. Bu bana başlangıçta güven verdi ve yılın ilerleyen dönemleri için de iyi sonuçlar alma şansı tanıdı. Aynı zamanda tüm bu pilotlarla eşit şartlarda savaşabileceğimi bilmek de bana güven veriyor."

Fotoğraf: FIA

Oscar Piastri, FIA Rookie Of the Year awarded by Ronan Morgan, FIA Drivers' Commission President