Piastri: "Testte sürüşüm için faydalı bilgiler edindim"

McLaren, sezon sonu Abu Dabi testinde Oscar Piastri ve Pato O'Ward ikilisiyle katılırken, iki isim de gün boyunca McLaren MCL60'la turladılar.

Piastri toplamda 123 tur attığı günü 1:25.930 ile 18. sırada tamamladı ve kendisi adına verimli bir gün olduğunu dile getirdi.

Piastri, "Sezon sonu testlerini tamamladık."

"Bu bizim pistteki son çalışma günümüzdü ve gayet iyi geçti. Araçla ilgili birkaç yeni şey öğrendik ama sürüş açısından da yeni şeyler öğrendim, ki bu her zaman faydalı bir şeydir."

"Umarım sezonun ikinci yarısında kaydedilen ilerleme 2024'te de devam eder ve yeni sezona güvenle başlarız."

"Şimdi dinlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum fakat öncesinde tüm takımı tekrar görmek için bir kez daha fabrikaya gideceğim ve ardından tatile çıkacağım."

"McLaren takımına, tüm yıl boyunca verdikleri destek için minnettarım. Hepsi her zaman benimle kalacak."

"Şimdiden 2024'te nasıl performans göstereceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.