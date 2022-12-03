Piastri, test sonrası boyun ağrısı yaşamış

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McLaren pilotu Oscar Piastri, gelecek yıl Formula 1'de yarışacağı için çalışmalarına hız vermiş durumda ve geçtiğimiz haftalarda yapılan Abu Dhabi testinde McLaren MCL36 ile bir tam gün sürüş yaptı.

Bu hafta Barselona'ya giden ve burada 2021 McLaren MCL35M'i süren Piastri, 150'den fazla tur atmayı başardı.

Sonrasında Woking fabrikasına gelerek takımla tanıştı ve halihazırda 2023 hazırlıklarına başladı.

Piastri, "Çok şey yapmayı başardık ve iyi bir ilerleme kaydettiğimi hissediyorum. Bir süredir içinde bulunmadığım bazı yarış şartlarına geri döndüm ve farklı sürüş teknikleri hakkında epeyce yeni şey öğrendim."

"Hava oldukça soğuktu ve hatta biraz ıslak zemin çalışması bile yaptık. Bu yüzden her şeye uyum sağlamaya ve öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmeye çalıştım. Biraz körelmiş olan pek çok becerimi yeniden kazandım."

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: McLaren

"Testlerden sonra boynum oldukça ağrıyordu ama bir Formula 1 aracına alışmak her zaman vakit alıyor. Ancak yavaş yavaş kondisyonumu geri kazanıyorum ve Noel tatili boyunca sıkı şekilde antrenman yapmaya devam edeceğim."

"Formula 2'den sonra amacım her zaman F1'e girmek oldu ve Formula 1 araçlarını sürdüğüm tüm testler, buna yönelik hazırlıkların bir parçasıydı ve zihinsel tutumum hiç değişmedi."

"Artık mühendislerle ve gelecek yıl birlikte çalışacağım ekiple çalışabiliyorum. Bu benim için çok önemli çünkü ihtiyacım olan ilişkileri kurmama yardımcı oluyor. Artık McLaren'da bir yerim olduğuna ve pistlere geri döneceğime göre, belirli yarış hazırlıklarına odaklanabiliriz çünkü sezonun başlamasına çok az kaldı." dedi.

Tom Stallard, Piastri'nin yarış mühendisi olarak atandı ve Avustralyalı sürücünün şimdiye kadarki tutumundan etkilendi.

"Her zaman inanılmaz derecede sakin ve soğukkanlı davrandı. Her zaman büyük olgunluk gösterdi ve şartlara çabuk adapte oldu."

"Sürüş şartlarıyla bu kadar iyi başa çıkması, aracın hızından faydalanmak için frenleme ve viraj alma tarzını ayarlaması etkileyiciydi."

"Büyük ilerleme kaydetti ve bence artık aracı sürmek için ne gerektiğini iyi anlıyor."

McLaren fabrikasında yapılacak çalışmaların ardından Oscar, kış tatilini geçireceği Avustralya'daki evine dönecek.