Piastri: "Tempomuz oldukça sağlam"
Oscar Piastri, McLaren'ın temposundan çok memnun.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Oscar Piastri, cuma günü oldukça iyi bir performans sergilese de, yaptığı hata nedeniyle bu durum zaman tablosuna yansımadı.
Günün ardından konuşan Piastri şöyle dedi: "Antrenman seanslarını oldukça iyi şekilde geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bence tempo oldukça sağlam görünüyor"
"Elbette bazı noktalarda hâlâ çalışmamız gerekiyor ama araç iyi bir tempoya sahip ve potansiyelimiz de iyi görünüyor."
Günün programı sorulduğunda Piastri, "Hava gerçekten çok sıcak olduğu için öncelikle buna adapte olmalıydık."
"Neyse ki Monza'da fiziksel baskı o kadar büyük değil, çünkü nefes alabileceğiniz uzun düzlükler ve yeterince temiz hava var."
"Bugün lastiklerin nasıl çalıştığını öğrenmeye çalıştık."
"Yarın bu konuda daha fazla şey öğreneceğiz. Asfalt değiştiği için pistin durumu tamamen farklı görünüyor. Tüm bunlara alışmak zaman alıyor."
"Şimdiye kadar gördüklerimize dayanarak, normalde Monza'da yaptığımıza kıyasla oldukça ilginç bir yarış olacağını düşünüyorum.” dedi.
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