Piastri: "Takım emirleri beni biraz şaşırttı"
Oscar Piastri, McLaren'in Katar Grand Prix'sinin kapanış aşamalarındaki takım emirlerine şaşırdı.
Avustralyalı pilot ve takım arkadaşı Lando Norris yarışı 1.1 saniye arayla tamamladılar ve takım patronu Andrea Stella son zorunlu pit stoptan sonra takım emirleri uyguladıklarını doğruladı.
Norris daha taze olan sert lastiklerde daha hızlı olduğunu hissetse de takım çifte podyumu korumayı tercih etti.
Piastri, yarışın ardından, "Dürüst olmak gerekirse biraz şaşırdım. Çünkü her iki sonucu da kabul ederdim."
"Ama açıkçası lastikler, pist limitleri ve diğer konularla ilgili pek çok endişe vardı. Bence takım için ikinci ve üçüncü olmak en önemli şeydi." dedi.
Piastri yarışın başlangıcında gridde altıncı sıradayken pozisyon kazandı ve bir şekilde beladan uzak kalmayı başardığını doğruladı.
Piastri, "Doğru zamanda frene bastım ve diğer herkesin karmaşaya karışmasını izledim! Evet, dürüst olmak gerekirse, bu kadar basitti."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19l, Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Açıkçası, bazı araçların patinaj yaptığını gördüm, şans benim yanımda oldu ve ikinci sıraya geçtim." dedi.
McLaren son birkaç yarışta cesaret verici bir tempo gösterdi ve Red Bull'un en yakın rakibi haline geldi.
Piastri'ye göre zorunlu pit stoplar, Max Verstappen'in normalde 20 saniyenin üzerinde olan kazanma farkını 4.8 saniyeye indirmelerini sağladı.
Piastri, "Bence bu yarış Japonya'dan çok farklıydı, açıkçası üç pit stop sebebiyle, tüm yarış boyunca tüm gücümüzle zorladığımızı düşünüyorum."
"Bu çok farklı bir yarış türüydü, ama bence hâlâ yapmamız gereken şeyler var." dedi.
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