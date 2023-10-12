Prime'a abone ol
Önceki / Alonso'dan Andretti yanıtı: “Aston Martin’in kararını destekleyeceğim"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Piastri: "Takım emirleri beni biraz şaşırttı"

Oscar Piastri, McLaren'in Katar Grand Prix'sinin kapanış aşamalarındaki takım emirlerine şaşırdı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren, 2nd position,rea Stella, Team Principal, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3rd position, with the trophies

Avustralyalı pilot ve takım arkadaşı Lando Norris yarışı 1.1 saniye arayla tamamladılar ve takım patronu Andrea Stella son zorunlu pit stoptan sonra takım emirleri uyguladıklarını doğruladı.

Norris daha taze olan sert lastiklerde daha hızlı olduğunu hissetse de takım çifte podyumu korumayı tercih etti.

Piastri, yarışın ardından, "Dürüst olmak gerekirse biraz şaşırdım. Çünkü her iki sonucu da kabul ederdim."

"Ama açıkçası lastikler, pist limitleri ve diğer konularla ilgili pek çok endişe vardı. Bence takım için ikinci ve üçüncü olmak en önemli şeydi." dedi.

Piastri yarışın başlangıcında gridde altıncı sıradayken pozisyon kazandı ve bir şekilde beladan uzak kalmayı başardığını doğruladı.

Piastri, "Doğru zamanda frene bastım ve diğer herkesin karmaşaya karışmasını izledim! Evet, dürüst olmak gerekirse, bu kadar basitti." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19l, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19l, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Açıkçası, bazı araçların patinaj yaptığını gördüm, şans benim yanımda oldu ve ikinci sıraya geçtim." dedi.

McLaren son birkaç yarışta cesaret verici bir tempo gösterdi ve Red Bull'un en yakın rakibi haline geldi.

Piastri'ye göre zorunlu pit stoplar, Max Verstappen'in normalde 20 saniyenin üzerinde olan kazanma farkını 4.8 saniyeye indirmelerini sağladı.

Piastri, "Bence bu yarış Japonya'dan çok farklıydı, açıkçası üç pit stop sebebiyle, tüm yarış boyunca tüm gücümüzle zorladığımızı düşünüyorum." 

"Bu çok farklı bir yarış türüydü, ama bence hâlâ yapmamız gereken şeyler var." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alonso'dan Andretti yanıtı: “Aston Martin’in kararını destekleyeceğim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum"

Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum"

Formula 1
Katar GP

Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum" Webber: "Sezon sonunda ikinciliği Perez'in alacağını düşünüyorum"

Brundle: "Pilotlar 'zor koşullarda' kendilerini kanıtlamalılar"

Brundle: "Pilotlar 'zor koşullarda' kendilerini kanıtlamalılar"

Formula 1
Katar GP

Brundle: "Pilotlar 'zor koşullarda' kendilerini kanıtlamalılar" Brundle: "Pilotlar 'zor koşullarda' kendilerini kanıtlamalılar"

Rosberg: "Stroll'ün aldığı cezalar hakkındaki açıklaması bir mazeret değil"

Rosberg: "Stroll'ün aldığı cezalar hakkındaki açıklaması bir mazeret değil"

Formula 1
Katar GP

Rosberg: "Stroll'ün aldığı cezalar hakkındaki açıklaması bir mazeret değil" Rosberg: "Stroll'ün aldığı cezalar hakkındaki açıklaması bir mazeret değil"

Son Haberler

Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı

Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı

WRC WRC
Yunanistan Rallisi

Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı Pirelli, WRC'den ayrılma kararını açıkladı

Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak"

Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak"

F1 Formula 1
Japonya GP

Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak" Zhou: "Key'in gelişi, takımın yenilenmesini sağlayacak"

Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek"

Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek"

MGP MotoGP
Endonezya GP

Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek" Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek"

Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor'

Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor'

MGP MotoGP

Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor' Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor'

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol