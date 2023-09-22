Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun
McLaren pilotu Oscar Piastri, cuma günü ortaya koydukları performansın ardından memnun görünüyor.
McLaren'ın Avustralyalı pilotu, bu hafta sonu MCL60 için getirilen son güncellemelerin hepsini aldı ve cuma günü bu paketle sürüş yaptı.
Lando Norris'in gerisinde kalsa da, temiz bir günü geride bırakan Piastri, pistte sürüş yapmaktan keyif aldığını aktardı.
Norris, hafta sonunun kalan kısmı için de iyimser konuştu.
Piastri şöyle dedi: "Pistteki ilk günüm eğlenceliydi. Bu pistteki atmosferi gerçekten seviyorum, zaten pistin kendisi de harika! Burada sürüş yapmaktan keyif alıyorum!"
"Geliştirmem gereken bazı şeyler var fakat günün iyi geçtiğini düşünüyorum."
"Şu ana kadar hız açısından yapabileceğimiz her şeyi yapamadık fakat bu pistte aşırıya kaçmak sizi cezalandırıyor. İlk antrenman seansında 8. virajda tehlikeli bir an yaşadım. Neyse ki bir şey olmadı."
"Burada hızınızı kademli olarak arttırmanız gerekiyor çünkü bu pistte ilk kez yarışıyorum ve Suzuka pistinde kendinize referans noktaları belirlemek o kadar kolay değil."
Sözlerini şöyle tamamladı: "Hafta sonunun kalanı için şimdiden sabırsızlanıyorum! Yarın elimden geldiğince zorlayacağım."
"Umarım birkaç şeyi geliştirebiliriz fakat iyi bir başlangıç oldu."
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
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