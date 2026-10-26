Formula 1 Amerika GP
Piastri: "Şu anda güçlü bir konumda değiliz"
Oscar Piastri, Amerika Grand Prix'sinde yaşadıkları tempo sorunlarının ardından aracın performansını ortaya çıkarmanın hâlâ çok zor olduğunu söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 26 Eki 2026 06:40
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Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Oscar Piastri, Amerika Grand Prix’sinde McLaren'ın yaşadığı performans sorunlarını değerlendirdi.
Yarışı yedinci sırada tamamlayan Avustralyalı pilot, George Russell'ı arkasında tutmayı başarmasının hafta sonunun nadir olumlu noktalarından biri olduğunu söyledi.
Yarışın ardından konuşan Piastri, "Açıkçası onu arkamda tutabilmeme biraz şaşırdım ama bunu başardığım için mutluyum."
"Elbette ikimiz de yedincilik için mücadele etmek istemiyoruz. Zor bir hafta sonuydu ama en azından bu, olumlu sayılabilecek bir noktaydı."
"Yarışta yeterince hızlı değildik. Şu an için söyleyebileceğim başka bir şey yok."
"Hadjar pitten çıktığında aracında bir tür sorun varmış gibi görünüyordu ve enerji dağıtımı oldukça düzensizdi. Bu nedenle epey zaman kaybettim. Ardından yarışın geri kalanında George'a karşı savunma yapmak zorunda kaldım."
"Tempomuzun yeterince iyi olmadığı açık. Bu nedenle anlamamız gereken çok şey var."
"Bir turda kabul edilebilir bir performans sergileyebiliyordum ancak bunu tekrarlamak gerçekten çok zordu."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images
"Bazı açılardan önceki yarışlardakine benzer zorluklar yaşadım. Bu tür pistlerde aracın çok öngörülemez olması ve pek çok şeyin dengesini bozabilmesiyle ilgili sorunların bazılarını aşabildim."
"Bunlarla başa çıkma konusunda daha iyi iş çıkardığımı düşünüyorum ancak bu sorunları gerçekten kontrol altına alabilmek için hâlâ çok çalışmamız gerekiyor." dedi.
Sezonun bir sonraki yarışı için beklentileri sorulan Piastri, "Umarım daha hızlı oluruz."
"Elbette tek bir turda beklenmedik bir performans ortaya koyabilirseniz mücadeleye dahil olabilirsiniz. Ancak bunu başarmak inanılmaz derecede zordu." şeklinde yanıt verdi.
McLaren'ın güncelleme paketlerinin beklendiği gibi çalıştığını belirten Piastri, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Şu anda çok güçlü bir konumda değiliz. Bu hafta sonu birkaç güncelleme getirdik ve bunlar beklediğimiz şekilde çalışıyor, ancak çevremizdeki takımlar da araçlarına performans ekliyor."
"Mercedes artık güncellemelerinden çok daha fazla verim alıyor gibi görünüyor. Red Bull zaten hızlı, Ferrari de bazı güncellemeler getirdi."
"Gelişmeye devam etmeliyiz. Ancak bu güncellemelerin hiçbiri aracı kullanmayı gerçekten kolaylaştırmıyor, en büyük sorunumuz da bu."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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