Piastri: "Stroll'ün bir karting çaylağı gibi sürmesi Monza galibiyetini kaçırmamda bir etken"

Oscar Piastri, Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde Aston Martin'in arkasında zaman kaybettikten sonra Lance Stroll'e tepki gösterdi.

Piastri, Charles Leclerc'in lider Ferrari'sini ikinci pit-stoptan sonra takip ederken, Monakolu pilot tek pitstop stratejisiyle lastik ömrünü uzatmaya çalışıyordu.

Carlos Sainz'ı geçmeye çalışırken iki saniye kaybeden Piastri, 49. turda Stroll'un arkasında kalınca Leclerc'e karşı olan sekiz saniyelik açığını kapatma şansını daha da kaybetti ve damalı bayrağın altından Leclerc’in 2.6 saniye arkasında geçti.

Piastri son turunu değerlendirirken, “Charles'ı geçmek için ne kadar hız yapmam gerektiğini hemen sordum.”

“Ve ihtiyacım olan tempo temelde ilk birkaç turda yaptığım şeydi. Ve o noktada oldukça iyimserdim.”

“Carlos'un arkasında epey bir zaman kaybettim. Stroll sanki ilk go-kart yarışıymış gibi sürüyordu ve mavi bayrağı gördüğünde aklından ne geçti bilmiyorum. Bu bana bir saniyeye daha mâl oldu.”

“Yarışı kazanmak için o stint'in mükemmel olması gerekiyordu. Ve bilirsiniz, bu küçük şeyler sonuçta bize biraz şansa mal oldu. Yine de uzak bir ihtimaldi ama bunu başarmak kesinlikle imkansız değildi.”

“Bunu denemek ve başarmak için sonuna kadar zorluyordum. Bundan daha hızlı gidemezdim. Evet, sonuçta bu yetmedi.” dedi.

Araç içi görüntülere göre Stroll, mavi bayrak ilk kez kendisine sallandığında Piastri'nin geçmesine izin verdi, ancak Kanadalı sürücü Variante Ascari'ye girerken dış tarafta kaldı, bu nedenle McLaren sürücüsü ideal çizgiyi yakalayamadı ve iç tarafta fren yapmak zorunda kaldı. Bu, Piastri'nin Sainz'ı geçtikten sonraki en yavaş turu oldu ve son sektörde yarım saniye kaybetti.

Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Piastri, strateji açısından çok fazla pişmanlık duymadığını belirtti. McLaren'ın iki pit stop stratejisi işe yaramasa da, Piastri yalnızca yavaşlamanın tek pit-stopu işe yarar hale getiremeyeceğini açıkladı.

“Eğer telsizden aldığım bilgi doğruysa, yavaş sürmek bir çözüm değildi.”

“Mesele sadece ufalanmayla başa çıkmak ve onu aşmaktı.”

“Pratikte bu olduğunda fren pedalına basamıyordunuz çünkü sol ön lastiğinizi 50 sentlik bozuk paraya çeviriyordunuz, bunu yapmak çok riskli bir şey gibi görünüyordu. Açıkçası, geriye dönüp baktığımızda doğru olan buydu, ancak herkes damalı bayrak sallandıktan sonra daha zeki oluyor." diye ekledi.