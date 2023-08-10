Piastri, sosyal medya paylaşımıyla ailesini kızdırmış

F1 pilotlarının sözleşmeleri genellikle kendilerini yaralayabilecekleri tehlikeli faaliyetlerde bulunmalarını yasaklayan maddelerle doludur.

Bu durumun son örneği, Max Verstappen'in Nürburgring'de sürüş yapmak istemesine rağmen takımdan izin alamamasıydı.

Ancak bu kez Piastri'nin durumundan hoşnut olmayan taraf McLaren değil, bizzat kendi ailesiydi!

Yaz arasının ilk haftasını MotoGP Britanya mücadelesi için Silverstone'da geçiren Piastri, hafta sonu boyunca birçok kez kameralara yansıdı.

Avustralyalı pilot, Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco'nun motosikletinde otururken de birkaç fotoğraf çektirdi.

Fotoğrafları Twitter'da paylaşan Piastri, "4 tekerleğe ara verince 2 tekerleği de deneyeyim dedim." ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra tepki gösteren annesi Nicole Piastri, "Oh hayır, yapamazsın!"

"Motosikletten uzaklaş Oscar Jack Piastri. Kalbim henüz arabalarla zar zor başa çıkabiliyor." şeklinde esprili bir cevap verdi.