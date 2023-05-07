Piastri: "Sorun yaşadığımız belirli bir alan yok"

McLaren güçlü cuma gününün ardından Miami'de iyi bir hafta sonu geçirmeyi bekliyordu fakat Lando Norris 16. olurken, Oscar Piastri 19. en iyi zamanı yaptı.

Seans sonrası konuşan Piastri, "Bizim için çok zor bir gün oldu."

"Sanırım seansın başında, pistin 3. antrenman seansına sonuna kıyasla daha hızlı olmamasına biraz şaşırdım."

"Açıkçası seans boyunca durum biraz iyileşti. Pistin gelişiminden bağımsız olarak, bugün tüm seanslarda tempo anlamında mücadele ettiğimizi düşünüyorum."

"Seansların hepsi çok ama çok yakındı. Q1'de elenme riski taşıdığımız ama aynı zamanda Q3'te olma şansımızın olduğu, o hafta sonlarından birisiydi. Aslında her hafta sonu durum böyle."

"Bugün de ne yazık ki arka taraftaydık. Zor bir gün oldu. Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ne problemi yaşadığı sorulduğunda Piastri, "Bu sıcak koşullarda biraz zorlanıyoruz. Genel olarak zorlandığımız tek bir yer yok."

"Her yerde ufak tefek sorunlar var diyebilirim. Bunu söylemek biraz zor, dünkü 2. antrenman seansı cesaret verici görünüyordu. Belki yakıt yükümüz veya motor modumuz o noktada diğerlerinden biraz daha iyiydi bilmiyorum."

"Aynı zamanda pist soğuktu. Biz de bu koşullarda daha rekabetçi görünüyorduk. Bu yüzden hava sıcakken neden biraz daha fazla zorlandığımızı anlamamız gerekiyor."

"Fakat bunun ötesinde sorun yaşadığımız belirli bir alan olduğunu düşünmüyorum."

"Bakü'de fena değildik fakat sıcaklık kesinlikle Bakü'den çok farklı. Asfalt türü de biraz farklı. Pist düzeni çok farklı, bu yüzden Bakü'ye göre çok fazla farklılık var."

"Burada çok daha uzun virajlar var. Tüm bu faktörler muhtemelen bu hafta sonu tempoyu etkiliyor. Bunlar dışında ekleyebileceğim çok fazla şey yok." dedi.