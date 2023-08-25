Piastri: "Sıralama turlarında Red Bull'a yakın olabiliriz fakat yarışta çok öndeler"

Yaz tatilinden hemen önce McLaren bir anda podyum için mücadele edebilecek bir konuma gelmeyi başardı.

Sezon başında birkaç puan için savaşan İngiliz ekip, Britanya GP'ye getirdiği güncellemelerle durumu tersine çevirdi.

Lando Norris üst üste iki podyum alırken, Oscar Piastri de Belçika sprint yarışını ikinci bitirdi.

Yine de baskın Red Bull'larla aralarındaki fark hâlâ çok büyük.

Özellikle yarış temposu anlamında McLaren'ın Avusturyalı ekibin çok gerisinde olduğu görülebiliyor ve Oscar Piastri de benzer görüşte.

Piastri, Zandvoort'ta şöyle konuştu: "Sıralama turlarında çok daha yakınız fakat Max, Spa'da yine 0.8 saniye daha hızlıydı."

"Bu biraz da piste bağlı. Pazar günü herkes Red Bull'a karşı gelişmek zorunda. Lastikleri korurken zorlayabilme becerileri ve aracın düzlüklerdeki hızı, onları çok yönlü yapıyor ve iyi bir konuma getiriyor."

"Onlarla mücadele edebileceğimiz, hatta bazen onlardan daha iyi performans gösterebileceğimiz güçlü yönlerimiz var fakat daha zayıf olduğumuz başka alanlar da var."

"Bunlar üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Avusturya ve Silverstone'daki güncellemeler bu açıdan iyi bir ilk adım oldu."

Charles Leclerc gibi Piastri de mevcut düzenlemeler altında Red Bull'un geçilip geçilemeyeceğinden emin değil.

"Öyle olduğunu düşünmek isterdim ama bunun çok zor olacağına inanıyorum."

"Bu kural dönemine çok güçlü başladılar ve bu yıl daha da güçlüler."

"Yine de Aston [Martin] ve bize bakarsak, doğru yönde ilerlediğiniz sürece kısa sürede iyi bir adım atabileceğimiz görülebiliyor."

"Mevcut aero ve rüzgar tüneli kuralıyla, grid birbirine çok yaklaşacak."

McLaren ve Piastri için bir galibiyet şimdilik çok uzak görünüyor fakat bir fırsat çıkarsa bunu değerlendirme hedefindeler.

Avustralyalı pilot, "Onlar hata yaptığında orada olmalıyız."

"Şimdiye kadar bunu yapmadılar ama hata yaptıklarında bunu değerlendirecek ilk takım olduğumuzdan emin olmak istiyoruz."

"Bir fırsat geldiğinde Red Bull'un arkasındaki ilk takım olmak istiyoruz."

"Bence Aston şu anda öyle değil ama çok da geride değiller."

"Bu yeni araçlarla, büyük oranda piste bağlı. Silverstone gibi bir hafta sonunda biz, Budapeşte'de gibi başka bir hafta sonu Mercedes olabilir."

"Spa'da Ferrari gayet iyiydi. Kısacası bir şey söylemek zor çünkü net bir ikinci yok."