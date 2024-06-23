Piastri, sıralama turlarında Norris ile arasındaki farkın sebebini bilmiyor
McLaren sürücüsü Oscar Piastri, İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında hız eksikliğinin nedenini açıklayamıyor ve Q3'teki hatasının onu çok da yüksek bir pozisyondan alıkoymadığını söylüyor.
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, sits in the car
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Piastri, takım arkadaşı Lando Norris'in kariyerindeki ikinci pole pozisyonunu almasının ardından 12.virajda pist dışına çıkarak ilk 10'da bir zaman kaydedemedi.
Bu yılki sıralamalarda sıkı bir rekabet içinde olan ikiliden Piastri'nin Norris ile ön sıralarda yer alması bekleniyordu, ancak Avustralyalı sürücü, pist dışına çıkmasının pozisyonunu pek değiştirmediğini ve zaten hızının yeterli olmadığını söyledi.
"Harika görünmüyordu, kesinlikle pole olmayacaktı."
"En iyi ihtimalle belki yedincilik veya sekizincilik olabilirdi, bu yüzden dürüst olmak gerekirse çok da büyük bir sonucu kaçırmış gibi hissetmiyorum." dedi.
Piastri, pistin McLaren MCL38 için uygun olmasına rağmen hafta sonu boyunca devam eden hız eksikliğinin nedenini anlamadığını söylüyor.
"Gerekli hıza sahip değildim, bunun neden böyle olduğunu anlamamız gerekiyor, hafta sonu boyunca doğal gelmedi."
"Son dört veya beş yarışta, antrenmanın ilk turundan itibaren araçla rahat olabiliyor ve oradan devam edebiliyordum ve bu hafta sonu bir türlü gelmedi. Nedense bir türlü bir şeyler yerine oturmadı."
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Piastri, Circuit de Barcelona-Catalunya'da Norris'e kıyasla belirgin bir zayıflık yaşamadığını, ancak Britanyalı sürücüye zaman kaybettiği virajların sürekli değiştiğini söylüyor.
"Biraz rastgele oldu, bu da benim için araçla çok fazla güven duymadığımın bir göstergesi."
"Eğer bir veya iki virajda sürekli olsaydı, o zaman 'Tamam, o daha iyi iş çıkarıyor' diyebilirdiniz. Ama bir seansta bir virajda, bir sonraki seansta başka bir yerde oldu."
"Son sektör biraz zor oldu, ama hiçbir zaman aynı sebepten dolayı değil. Sınırı bulmak benim için gerçekten çok zor oldu." diye açıkladı.
12. virajdaki hatasını açıklaması istendiğinde, "O anda turumun harika olmayacağını biliyordum, bu yüzden kaybedecek bir şeyim yoktu ve sadece büyük bir önden kayma yaşadım."
"Biraz fazla hız taşımaya mı çalıştım yoksa bir rüzgar darbesi mi aldım bilmiyorum, ama aracın ne yapacağı konusunda pek tahmin edilebilir bir gün değildi," dedi.
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