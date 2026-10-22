Formula 1 Amerika GP

Piastri: “Antonelli şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor”

Oscar Piastri, ABD GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında Norris ile yaşadığı temansı ve Antonelli'nin şampiyonluk ihtimalini değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 22 Eki 2026 19:22

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Formula 1’de sezonun 18. ayağı olan ABD GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Oscar Piastri, Singapur’da yaşanan kaza ve şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu. Marina Bay’deki temasın ardından takım yönetimiyle bir araya geldiklerini belirten Avustralyalı pilot, sürecin profesyonelce yönetildiğini ifade etti.

Sezon ortasında yakaladıkları ivmenin ardından yeniden zorlu bir döneme girdiklerini kabul eden Piastri, takım içi dinamikler hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Olayların ele alınış biçiminden tamamen memnunum.”

“Takım, Zak Brown ve Andrea Stella durumu tam da olması gerektiği gibi yönettiler; bu konuda hiçbir sorun yok.”

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Kesinlikle bizim açımızdan zorlu bir sezon oluyor. Sezon ortasında iyi bir ivme yakaladığımızı, yeniden galibiyetler ve düzenli podyumlar için savaşabileceğimiz bir noktaya geldiğimizi hissetmiştik.”

“Ancak Formula 1'de işler genelde böyle yürür; tam 'oradayım' dersiniz, etrafınızdaki birkaç takım sıçrama yaparak sizi bir anda geçiverir.”

“Singapur'daki olay profesyonel bir şekilde çözüldü ve biz yeniden yarışmaya hazırız."

Austin’de düzenlenecek yarışta matematiksel olarak dünya şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli’nin performansını da değerlendiren Piastri, İtalyan yıldızın gelişimine vurgu yaptı.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Antonelli'nin sergilediği grafiğin takdire şayan olduğunu belirten Piastri, sözlerini şöyle tamamladı: "Antonelli gerçekten son derece etkileyici bir sezon geçiriyor.”

“Çaylak sezonundan bu yana katettiği gelişim oldukça etkileyici. Farklı araçlar, yeni kurallar ve farklı motor dinamikleri gibi değişen her leye adapte olma konusunda harika bir iş çıkardı.

“Bence şampiyon olması bir 'eğer' değil, 'ne zaman' meselesi. Kesinlikle şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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