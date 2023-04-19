Piastri: "Şimdiden Norris'ten çok şey öğrendim"

2021 Formula 2 şampiyonu, 2023'te sürpriz bir şekilde McLaren'da Daniel Ricciardo'nun yerine geçmesi için anlaşma imzalamıştı.

Genel beklenti, oldukça yetenekli görülen Piastri'nin sezon başından itibaren Norris'e, Ricciardo'dan daha yakın olacağı yönündeydi. 21 yaşındaki genç sürücü, bu beklentiyi karşılarken, takım arkadaşı Norris, Piastri'nin kendisini zorladığını, her ikisinin de araç konusunda benzer geri bildirimlerde bulunduğunu söyledi.

Piastri, Formula 1'e alışmaya çalıştığı dönemde kıstas noktası olarak yanında F1'de 5. sezonunu geçiren Norris'in olmasının kendisi için faydalı olduğunu düşünüyor.

Piastri, "Kesinlikle Lando'dan çok şey öğreniyorum. Sadece özellikle aracın nasıl sürüleceğini değil, toplantılarda, detaylara inerken, bu tür şeylerde de faydalanıyorum."

"Her zaman iyileşmeye çalışmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kıstas olarak yanımda onun olması iyi bir şey."

"Lando, şu ana kadar kariyerinde yüksek kaliteli bir sürücü olarak kendini kanıtladı, bu yüzden onunla birlikte çalışırken bile bunu kesinlikle görebiliyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri, Norris'in açıklamalarına destek verdi ve benzer yönde talepte bulunmalarının takımın gelişim yönünü belirlemesinde yardımcı olduğunu söyledi.

Piastri, "Lando'nun söylediklerine benzer hislere sahibim. Araçtan isteklerimiz konusunda çok benzer şekilde çalışıyoruz."

"Çok benzer şekilde çalışıyor olmamız, takım için iyi bir şey. Mühendislik açısından bu, onlara çok net bir yön veriyor." dedi.

Bir önceki yarış Avustralya'da Norris 6. olurken, Piastri kendi evinde 8. olarak Formula 1'deki ilk puanlarını almıştı.

McLaren sezona hayal kırıklığı dolu bir şekilde başlasa da Avustralya'da aldığı 12 puanla bir anda şampiyonada 5. sıraya yükseldi. Takım, içerisinde bulunduğu durumdan kurtulma yolunda ilk büyük güncellemesini sıradaki Azerbaycan GP'ye getirecek.