Piastri, şimdiden McLaren'ı heyecanlandırmış

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Alpine sürücü akademisinde yetişen Piastri, uzun bir tartışma sürecinin ardından McLaren Formula 1 takımına katıldı.

Genç sürücü burada Daniel Ricciardo'nun koltuğuna geçecek ve F1 kariyerine resmen başlayacak. Fakat bunun öncesinde, hem 2021 McLaren MCL35M hem de 2022 McLaren MCL36 ile test yapma fırsatı buldu.

Bir yıldır aktif şekilde yarışmayan Piastri, arka planda Alpine simülatöründe sıkı şekilde çalışıyordu.

Alt serilerde pek çok başarı elde eden Piastri'nin testlerde ortaya koyduğu çalışma, genç sürücünün mühendisi Tom Stallard'ı şaşırtmışa benziyor.

Öyle ki Stallard, ilk testlerin ardından Piastri'nin potansiyeli konusunda heyecanlı olduğunu söylüyor.

Oscar Piastri, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stallard, "Her zaman inanılmaz derecede sakin kalıyor. Çok sakin, çok olgun ve çok soğukkanlı."

"Oscar aynı zamanda çok uyumlu ve araçtan en iyi şekilde yararlanmak için düşüncelerini ayarlayabilmesi, frenleme ve virajları dönüş şekliyle oynaması çok etkileyici."

"Büyük ilerleme kaydetti ve bence artık aracın neye ihtiyacı olduğunu çok net şekilde biliyor. Bunu çok etkili şekilde uyguladı ve bu da bizi çok heyecanlandırıyor." dedi.

Piastri, önümüzdeki ay McLaren'daki görevine dönmeden önce Avustralya'ya dönecek ve tatil bittiğinde, büyük bir görevle karşı karşıya olacak.

Stallard, "Avustralya'dan döndükten sonra planladığımız pek çok iş var."

"Bahreyn'de yeni araca bindiği vakit, Oscar'ın tüm hazırlık sürecini geride bırakmış olmasını istiyoruz, böylece yeni aracı ve yeni aracın neye ihtiyacı olduğunu anlamaya odaklanabiliriz." dedi.

McLaren, 2014'ten bu yana üç çaylakla çalıştı; Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne ve Lando Norris. Piastri, bu açıdan dördüncü isim olacak ve Norris'in yanında yer alacak.