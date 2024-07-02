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Formula 1 Avusturya GP

Piastri: "Silverstone'da da hızlı olacağız"

Oscar Piastri, McLaren'ın Silverstone'da güçlü olacağından şüphe duymuyor.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, in the post Sprint Press Conference

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, in the post Sprint Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren geçen hafta sonu Avusturya'da oldukça güçlü bir performans sergiledi ve son bölümde yarışı kazanabilecek tempodaydı.

Fakat McLaren pilotu ile Max Verstappen arasında yaşanan temas yarış dışı kalmasına neden oldu.

Yarışa daha geriden başlayan Oscar Piastri ise damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki podyumlarına yenisini ekledi.

Bir sonraki yarış olan Silverstone için beklentilerini anlatan Piastri şöyle dedi: Geçen yıl orada inanılmaz bir hafta sonu geçirdik ve bu bizim yükselişimizin başlangıcı oldu."

"Max'in aracı hızlı virajlarda çok iyi, bu da Silverstone'da onlar için iyiye işaret. Ancak bizim de çeşitli pistlerde sürekli olarak hızlı olan güçlü bir aracımız var."

"Barcelona ve Spielberg gibi daha geleneksel pistlerde Monaco ve Kanada'ya kıyasla rekabetçi olup olamayacağımız konusunda bazı şüphelerimiz vardı ama hiçbir sorun yaşamadık."

"Mücadelenin içinde olabileceğimizden emin olabiliriz."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, on the grid

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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