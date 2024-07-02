Piastri: "Silverstone'da da hızlı olacağız"
Oscar Piastri, McLaren'ın Silverstone'da güçlü olacağından şüphe duymuyor.
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, in the post Sprint Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren geçen hafta sonu Avusturya'da oldukça güçlü bir performans sergiledi ve son bölümde yarışı kazanabilecek tempodaydı.
Fakat McLaren pilotu ile Max Verstappen arasında yaşanan temas yarış dışı kalmasına neden oldu.
Yarışa daha geriden başlayan Oscar Piastri ise damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki podyumlarına yenisini ekledi.
Bir sonraki yarış olan Silverstone için beklentilerini anlatan Piastri şöyle dedi: Geçen yıl orada inanılmaz bir hafta sonu geçirdik ve bu bizim yükselişimizin başlangıcı oldu."
"Max'in aracı hızlı virajlarda çok iyi, bu da Silverstone'da onlar için iyiye işaret. Ancak bizim de çeşitli pistlerde sürekli olarak hızlı olan güçlü bir aracımız var."
"Barcelona ve Spielberg gibi daha geleneksel pistlerde Monaco ve Kanada'ya kıyasla rekabetçi olup olamayacağımız konusunda bazı şüphelerimiz vardı ama hiçbir sorun yaşamadık."
"Mücadelenin içinde olabileceğimizden emin olabiliriz."
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, on the grid
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor
Verstappen: ''Norris ile Avusturya'daki kazayı daha sonra konuşacağız.''
Ocon: "Sözleşme imzalayana kadar kesin konuşmayacağım"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar