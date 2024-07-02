Piastri: "Silverstone'da da hızlı olacağız"

McLaren geçen hafta sonu Avusturya'da oldukça güçlü bir performans sergiledi ve son bölümde yarışı kazanabilecek tempodaydı.

Fakat McLaren pilotu ile Max Verstappen arasında yaşanan temas yarış dışı kalmasına neden oldu.

Yarışa daha geriden başlayan Oscar Piastri ise damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki podyumlarına yenisini ekledi.

Bir sonraki yarış olan Silverstone için beklentilerini anlatan Piastri şöyle dedi: Geçen yıl orada inanılmaz bir hafta sonu geçirdik ve bu bizim yükselişimizin başlangıcı oldu."

"Max'in aracı hızlı virajlarda çok iyi, bu da Silverstone'da onlar için iyiye işaret. Ancak bizim de çeşitli pistlerde sürekli olarak hızlı olan güçlü bir aracımız var."

"Barcelona ve Spielberg gibi daha geleneksel pistlerde Monaco ve Kanada'ya kıyasla rekabetçi olup olamayacağımız konusunda bazı şüphelerimiz vardı ama hiçbir sorun yaşamadık."

"Mücadelenin içinde olabileceğimizden emin olabiliriz."