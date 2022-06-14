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Piastri, Silverstone'da Alpine ile piste çıktı

Alpine'in genç yeteneği Oscar Piastri, 2021 Alpine A521 ile bugün Silverstone'da piste çıktı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Piastri, Silverstone'da Alpine ile piste çıktı
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Gelecek yıl için adı hem Alpine hem de Williams koltuklarıyla anılan Piastri, bu yıl Fransız üreticinin yedek pilotluğunu yapıyor.

Program gereği Piastri şimdiye kadar birden fazla F1 testine katılmıştı ve bunlara bir yenisini de bugün Silverstone'da ekledi.

Avustralyalı sürücü, 2021 A521'in direksiyonuna geçerek Formula 1 aracıyla deneyim kazanmayı sürdürdü.

Piastri bu yıl Katar ve Spielberg'de 2021 aracıyla testler gerçekleştirmişti. Alpine, test programı hakkında herhangi bir detay vermedi.

Piastri'nin bu yıl iki kez cuma antrenmanlarında piste çıkması ve A522 aracını sürmesi bekleniyor.

Son dönemde Piastri'nin adı 2022 için ciddi şekilde Williams ile anılmaya başlamış ve Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinde Williams'ın direksiyonuna geçeceği dahi iddia edilmişti.

Tüm bu test programı, Piastri'nin her halükarda gelecek yıl Formula 1'de yer alacağını gösteriyor olabilir.

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