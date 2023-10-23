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Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi”

Amerika Grand Prix'sinde ilk turda Esteban Ocon ile temas yaşayan Oscar Piastri, birkaç tur sonra yarışa veda etti. Yarış sonrasında açıklamalarda bulunan Avustralyalı pilot, hafta sonunun genel bir değerlendirmesini yaptı ve önümüzdeki yarışlarla ilgili düşüncelerini aktardı.

Editör Fırat Kocaman
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Oscar Piastri, McLaren MCL60 aracı emekliye ayırmak için pit şeridinde

Yarışta muazzam bir start alan Piastri, ilk sektördeki S virajlarda Esteban Ocon ile temas yaşadı. Aracının sidepod kısmı hasar gören Ocon, hasarın ardından yarışa devam edemedi. Piastri yarışa 6. sırada problemsiz şekilde devam ediyordu. Ancak 10. turda yaşadığı teknik arıza sonucu pite çağırıldı ve yarışa veda etti.

Ocon ile yaşadığı temas ve yarışa veda etmesi hakkında konuşan Piastri, şu açıklamalarda bulundu: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi.”

“Esteban’ın yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Aslında çok risk de almadım. Pistin o kısmında olmam gerektiğini düşündüm. İkimizin de yarışa veda etmesi talihsiz oldu.”

Piastri geçtiğimiz son iki Grand Prix haftasını iki podyumla noktalamıştı. Piastri’nin yarışa veda etmesine rağmen McLaren, Norris’in yarışı üçüncü bitirmesiyle birlikte takımlar sıralamasında Aston Martin’i geride bırakmış oldu.

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, with his trophy

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, with his trophy

Hafta sonunun genel bir değerlendirmesini yapan Piastri, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Antrenman seansından itibaren, sıralamalar da dahil olmak üzere tüm seanslarda kendimi geliştiriyordum.”

“Sprint yarışında ilk kez yarış temposunu tecrübe etme imkanı bulduk. Bu da piste dair bilgi seviyemizi sıfırlayan bir şeydi.”

“Sprint yarışında lastikler tükendiğinden dolayı yarışımız epey etkilenmişti. Ancak bugünkü yarışa gelirken lastikleri korumaya çalışırken neyi düzeltmem gerektiğini görmüş oldum.”

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Esteban Ocon, Alpine A523, George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Esteban Ocon, Alpine A523, George Russell, Mercedes F1 W14

Takvimdeki gelecek yarışlar olan Meksika ve Brezilya Grand Prix’leri hakkında ne düşündüğü hakkındaki soruya ise Piastri, şu cevabı verdi: “Bu pistler hakkında çok fazla şey bilmiyorum, sadece simülatörde sürüş yaptım.”

“Meksika haftası normal formata geri dönmemiz açısından sevindirici. Ancak Brezilya’da tekrardan Sprint yarışı yapacağımızdan dolayı zor bir hafta sonu olacağını düşünüyorum.”

“Meksika pistinin yüksek rakımından dolayı araçlar düşük yere basma kuvveti üretecek. Dolayısıyla bambaşka zorluklar bizleri bekliyor. ”

“Pistin asfaltının tümsekli veya düz olduğu hakkında bilgim yok. Ancak yeteri kadar yavaş viraj olan tümsekli pistlerde rekabetçi olduğumuzu buradaki pistte görmüş olduk. Umarım gelecek haftalarda başarılı sonuçlar alırız.”

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