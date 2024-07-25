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Formula 1 Belçika GP

Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"

Oscar Piastri, Macaristan Grand Prix'si son turlarının ardından takım arkadaşı Lando Norris ile arasında bir sorun olmadığını dile getiriyor ve Norris'e herhangi bir yarışta yardım etmesi gerekirse bunu yapacağını söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 2. pozisyon, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 1. pozisyon, Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı, McLaren takımı yarıştan sonra zaferi kutluyor

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 2. pozisyon, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 1. pozisyon, Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı, McLaren takımı yarıştan sonra zaferi kutluyor

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Norris ve Piastri, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Macaristan GP'nin son turlarında takım emirleri konusunda bir problem yaşadılar.

McLaren, Norris'i arkadaki rakiplere karşı korumak adına erken pite almıştı. Bu durum Norris'in, lider Piastri'ye karşı bir avantaj elde etmesini ve öne geçmesini sağladı. 

Takım daha sonrasında Norris'e, Piastri'ye pozisyonunu geri vermesini söyledi. Norris bu takım emrini uzun süre görmezden gelse de sonunda, damalı bayrağa dört tur kala yerini geri verdi.

Bunun sonucunda Piastri, ilk F1 galibiyetine ulaştı.

Belçika GP öncesi konuşan Piastri, bu durumun Norris ile aralarında bir gerginlik yaratmadığını söyledi.

"Öncelikle galibiyeti kesinlikle hak ettiğimi düşünüyorum, yani bu bana verilmiş bir şey değildi. Yarışın başlangıcında iyi bir noktadaydım."

"Bence Lando'yu erken pite alma kararı mantıklıydı. Arkada Max ya da Lewis bize karşı bir tehdit oluşturabilirdi. Bu karar tamamen Lando ve bana güvenerek alındı."

"Lando'nun yerini geri vermek istememesini anlıyorum. Nihayetinde pozisyonunu geri verdi ve bunun onun için kolay olmadığını biliyorum çünkü hepimiz kazanmak istiyoruz."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Belki düşündüğümden birkaç tur daha uzun sürdü ama yine de oldu. Bence bir yarışa liderlik ederken o anın sıcaklığıyla bencilce düşünmek son derece kolaydır, bunu ben de yapabilirdim. Ama günün sonunda takım için yarıştığımızı biliyoruz."

"Lando ile aramız iyi. Yarış hakkında pek fazla konuşmadık; McDonalds yiyip Monopoly oynadık."

"Bence aramızda hala büyük bir saygı var ve bunun her iki taraf için de geçerli olduğunu biliyoruz."

Piastri, ileriki yarışlarda durum tersine döner ve Norris'e pozisyonunu vermesi gerekirse bunu düşünmeden yapacağını söyledi.

"Kendimi olabildiğince yukarılara taşımak istiyorum ama sonuçta yine McLaren için yarışıyorum ve son sözü onlar söylüyor."

"Eğer bir noktada, iyi bir takım oyuncusu olmamı ve Lando'ya yardım etmemi isterlerse, elbette bunu yapacağım."

"Budapeşte'de aldığımız kararlar, takımın görüşüne göre, ilişkiyi güçlü tutmanın ve nihayetinde şampiyona için mümkün olduğunca çok puan kazanmanın önemli olduğunu gösterdi."

"Dediğim gibi, eğer Lando şampiyonluğu kazanabilecek bir pozisyondaysa ve benden yardım etmemi isterlerse, yardım ederim. Ama bence sezonun yarısına gelmişken ve kendim için de bu kadar çok puan söz konusuyken, bunun için henüz çok erken."

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