Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"

Norris ve Piastri, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Macaristan GP'nin son turlarında takım emirleri konusunda bir problem yaşadılar.

McLaren, Norris'i arkadaki rakiplere karşı korumak adına erken pite almıştı. Bu durum Norris'in, lider Piastri'ye karşı bir avantaj elde etmesini ve öne geçmesini sağladı.

Takım daha sonrasında Norris'e, Piastri'ye pozisyonunu geri vermesini söyledi. Norris bu takım emrini uzun süre görmezden gelse de sonunda, damalı bayrağa dört tur kala yerini geri verdi.

Bunun sonucunda Piastri, ilk F1 galibiyetine ulaştı.

Belçika GP öncesi konuşan Piastri, bu durumun Norris ile aralarında bir gerginlik yaratmadığını söyledi.

"Öncelikle galibiyeti kesinlikle hak ettiğimi düşünüyorum, yani bu bana verilmiş bir şey değildi. Yarışın başlangıcında iyi bir noktadaydım."

"Bence Lando'yu erken pite alma kararı mantıklıydı. Arkada Max ya da Lewis bize karşı bir tehdit oluşturabilirdi. Bu karar tamamen Lando ve bana güvenerek alındı."

"Lando'nun yerini geri vermek istememesini anlıyorum. Nihayetinde pozisyonunu geri verdi ve bunun onun için kolay olmadığını biliyorum çünkü hepimiz kazanmak istiyoruz."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images