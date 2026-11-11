Formula 1 Sao Paulo GP

Piastri: "Şampiyonluk mücadelesinin stresini özlüyorum"

Oscar Piastri, yeni kural dönemine uyum sağlamakta zorlandıkları 2026 sezonunda şampiyonluk baskısını ve bu baskının getirdiği yoğunluğu özlediğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 06:45

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Geçtiğimiz sezonun sonuna kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alan ancak bu yıl yeni teknik kurallar ve MCL40'ın denge sorunları nedeniyle geride kalan Oscar Piastri, şampiyonluk mücadelesinin dışında kalmanın kendisine neler hissettirdiğini anlattı.

Piastri, bu sezon zihinsel olarak daha rahat hissetmesine rağmen bir hedef uğruna mücadele ederken yaşadığı yoğunluğu özlediğini ve bu durumun rekabeti etkilediğini belirtti.

Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde yer almamanın geçen sezona kıyasla bir gerileme olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlayan Oscar Piastri, konuyu şu ifadelerle ele aldı: "Hem evet hem de hayır.”

“Mümkün olsa her sezon şampiyonluk için mücadele etmek isterim ancak bu yıl kesinlikle biraz daha rahat bir ortam var.”

“Tabii ki olmak istediğimiz konum bu değil, dolayısıyla aynı seviyede bir stres yaşamıyoruz.”

“Ancak şampiyonluk mücadelesinde yaşadığınız o stres, aslında kötü değil, hatta aksine hissetmek istediğiniz bir duygudur. Çünkü stres hissetmeniz, hedefiniz doğrultusunda mücadele ettiğiniz anlamına gelir.”

“Dolayısıyla bu yıl şampiyonluk mücadelesinin stresini kesinlikle özlüyorum.”

“Ancak evet, her şey de kötü değil. Şampiyonluk mücadelesinin dışında kaldığınızda bazı şeyler de kolaylaşıyor. Üzerinizde baskı olmaması gibi."

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sezon boyunca McLaren'in 2026 kurallarına geçişte yaşadığı yere basma kuvveti eksikliğine ve Mercedes güç ünitesinden maksimum performansı alma konusunda yaşadıkları zorluklara değinen Piastri, aracı sürmenin sezon başından bu yana kolay olmadığını belirtti.

"Sezonun başında durumun oldukça farklı olacağı net bir şekilde belliydi ancak bu değişim esas olarak güç ünitesi tarafındaydı.

“Araçlar daha küçük ve daha az yere basma kuvvetine sahipler, bu yüzden farklı hissettirecekleri zaten belliydi. Fakat ilk birkaç yarışta tamamen güç ünitesine ve ondan maksimum performansı nasıl alacağımıza odaklanmış durumdaydık.”

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“İlk birkaç yarışın ardından ve özellikle bazı kurallar güncellendikten sonra durum daha normale döndü. İşte o zaman aracımızın nasıl bir karaktere sahip olduğunu anlamaya başladık.”

“Aslında aracı sürmek son zamanlarda zorlaşmadı, başından beri kolay değildi. Bu yüzden sezonun erken aşamalarında zorlu bir sürecin bizi beklediğini fark etmiştik.”

“Nelerin değişmesi gerektiğini tam olarak anlamamız biraz zaman aldı. Bunları değiştirmek ise bizi zorladı.”

“Yine de yavaş yavaş ilerleme kaydediyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

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