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Formula 1 Avusturya GP

Piastri: "Saf hızımızla kazanmamız şu an bir hayal"

Avusturya GP öncesinde basına konuşan Piastri, podyum veya galibiyet için rakiplerinin yaşayacağı sorunların da saf hız kadar etkili olacağını dile getirdi.

Neşe Akkoyun
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Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Barselona'daki zorlu yarışın ardından Avusturya'da da işlerin kolay olmayacağını belirten Piastri; Ferrari'nin adımlar attığını, Mercedes'in referans noktası olduğunu ve Red Bull'un da büyük güncellemeler getireceğini söyledi.

McLaren'in geçmişteki Avusturya rekoruna rağmen hayallere kapılmadıklarını vurgulayan genç pilot, durumu şu sözlerle özetledi: "Burada bir anda harika olacağımıza dair hiçbir düşüncemiz yok, şu anda kesinlikle o noktada değiliz.”

“Umarım rakiplerimize yakın olabilir ve onların yaşayacağı sorunlardan etkili şekilde faydalanabiliriz. Fakat dürüst olmak gerekirse, bunu tamamen kendi hakkımızla, yani saf performansımızla yapabilmemiz şu an için biraz hayal gibi görünüyor."

"Yine de iyi anlamda şaşırmayı çok isterim."

Sezonun ilk bölümünü inişli çıkışlı olarak değerlendiren Piastri, aracı hızlandırmak ve istikrar sağlamak için acilen yeni güncellemelere ihtiyaç duyduklarını ekledi: "Takım olarak performans eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Her alanda biraz gerideyiz; çok güçlü olduğumuz net bir nokta yok ama hiçbir yerde çok berbat da değiliz.”

Oscar Piastri, McLaren MCL40

Oscar Piastri, McLaren MCL40

Fotoğraf: Erik Junius

“Mercedes'i yakalamak için aracı geliştirmemiz gerekiyor. Ferrari'nin formunu koruyup koruyamayacağını ise yarışta göreceğiz."

"Rekabet etmek için güncellemeleri rakiplerden daha önce getirmeliyiz çünkü yeni teknik kurallar döneminde asıl farkı yaratan bu oluyor."

McLaren’in bu hafta sonu getirdiği yeni arka kanat tasarımının kullanılıp kullanılmayacağı sorularınaysa, “Yeni arka kanat tasarıımını yarışta kullanmayı planlamıyoruz. Sadece test etmek için cuma günü Lando’nun aracında kullanılacak."

"Elbette diğer takımların bazı yaratıcı çözümlerini gördük ve bunların kendi içlerinde, bazı zorluklar barındırdığını da biliyoruz. Bu yüzden parçanın dayanıklılığından ve istikrarından emin olana kadar yarışta kullanmayı düşünmüyoruz " dedi.

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