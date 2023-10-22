Piastri: “Russell’ın aldığı ceza onun yararına oldu”

Cumartesi günü sprint yarışın sıralama turlarında Charles Leclerc’i engellediğinden dolayı 3 sıra grid cezası alan Russell, yarışa 11. sıradan başladı. Aracının performansını piste yansıtarak cezayı telafi etmeye çalışan İngiliz pilot, yarış içinde sıralar kazanarak19. turda Piastri’nin arkasına geldi ve ikili pist üstünde mücadele ettiler.

On beşinci viraj sonrasında iyi bir çıkış yakalayan Russell, Piastri’nin yanına kadar geldi ve geçişini yaptı. Ancak İngiliz pilot, geçişi pist sınırlarını belirleyen beyaz çizgilerin dışından gerçekleştirdiği için beş saniye zaman cezası aldı.

Zorunlu pit stopun olmadığı sprint yarışında pite girmeyen Russell, cezayı yarışın sonunda çekti. Finişe 7. sırada gelen pilot, beş saniye ceza sonrasında 8.liğe geriledi.

Yarışın startında Sainz ile ufak bir temas yaşayıp gerileyen Piastri, yarışı 10. sırada bitirdi. Russell’ın geçişi hakkında konuşan Avustralyalı pilot, olayın Russel’a fayda sağladığını ve Russell’ın cezayı hak ettiğini söyledi. Çaylak sezonunda gözleri kamaştıran performansına devam eden genç pilot, olay hakkında şunları söyledi: “Russell’ı gerçekten görmedim, çünkü kör noktadaydı.”

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, Alex Albon, Williams FW45

“Olayın tekrarını izledim ve açıkça görüldüğü üzere pist sınırları içerisinde hızlanarak geldi ve beni geçti. Ayrıca aldığı ceza da onun yarışına fayda sağladı.”

“Beş saniyelik ceza elbette Russell’ın yarışını etkiledi ancak çok etkilediğini söyleyemem. Russell’ın geçişi, daha hızlı bir araçla yapabileceğiniz türden bir geçişti.”

Diğer yandan Russell, aynı gün içinde iki kez hakemler tarafından cezalandırıldığı için sıkıntılı bir gün geçirdiğini belirtti ve şöyle devam etti: “Aldığım iki ceza da gayet haklı cezalardı ve ikisi olay da kasıtlı değildi.”

“Denediğim geçiş iyimser bir geçişti. Piastri’nin beni pist dışına itmeye hakkı vardı ve ben de eğer biraz daha yer bıraksaydı geçiş yapabileceğimi düşünüyordum.”

Pist limitleri tartışmasına dahil olan bir diğer isim ise McLaren pilotu Lando Norris oldu. Norris, bazı pilotların temiz havada sürmek için kasıtlı olarak pist dışına çıktığını açıklamıştı. İngiliz pilot, pist dışına kasıtlı olarak çıkan pilotların ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, battles with Alex Albon, Williams FW45

Ayrıca Piastri, aynı yarışta Alex Albon ile de mücadele etmiş ve Albon’un tartışmalı sayılabilecek hareketine bir ceza çıkmamıştı. Albon tartışmalı hareketinin “sınırda” bir hareket olduğunu ve cezaların yeterince büyük olmadığını söylemişti.

Piastri, Russell’ ile yaşadığı olayın oldukça risk içerdiğini belirtti ve şunları söyledi: “Bana göre olay gayet net şekilde cezayı hak ediyordu.”

“Formula 1’in bu şartlarında geçiş yapmak bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum.”

“Alex ile yaşadığım olayda da benzeri yaşandı. Ancak Russell daha fazla risk aldı.”

“Bu ihlal için sadece beş saniye ceza verilmesi bana saçma geliyor. Sprintten daha uzun bir yarıştaysanız ve yavaş araçlardan epeyce hızlı bir araçtaysanız, bu cezayı almanıza rağmen siz kazançlı çıkıyorsunuz.”

“Belki de cezayı verenler bunu tahmin ederek ceza veriyordur. Ancak cezanın getirdiği kazancı göstermesi açısından bu olay bir örnek oldu.”

“Eğer geçmeye çalıştığınız pilottan daha hızlıysanız, bu cezaların sizi cezbetmesi gayet mümkün.”