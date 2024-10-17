Piastri: "Red Bull'un yaptığı şey çok açık bir kural ihlâli!"
Oscar Piastri, Red Bull'un kapalı park altında oldukça bariz bir kural ihlâli yaptığını söylüyor.
Oscar Piastri, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde, Red Bull'un araçlarının yerden yüksekliğini kapalı park koşullarında değiştirdiği söylendi.
Söylenenlere göre aracın ön kısmındaki 'bib' (T-Ray) adı verilen bölümün yükseklik ayarı değiştirildi.
Bu konuda konuşan McLaren pilotu Oscar Piastri, "Açıkçası teknik düzenlemelerin sınırlarını zorluyoruz ve Formula 1'i Formula 1 yapan da bu."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
"Ancak Red Bull'un durumu sınırları zorlamak değil, açıkça sınırları ihlâl etmektir."
"Hangi araçta olduğunu duymadım ama bununla ilgili raporlar var. Ancak eğer bu durum doğruysa, bu gri alandan çıkmak ve siyah alana girmek oluyor."
"Eğer performansta da büyük bir fark varsa, o zaman açıkça bazı sorular olacaktır." yorumlarında bulundu.
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