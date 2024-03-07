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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Piastri: "Red Bull ve arkasındaki grup arasındaki fark büyük değil"

McLaren'den Oscar Piastri, Formula 1'in "takipçi grubunun" baskın Red Bull'ların çok gerisinde kalmayacağından umutlu.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, is interviewed after Qualifying

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, is interviewed after Qualifying

Andy Hone / Motorsport Images

Mükemmele yakın bir 2023 sezonunun ardından Max Verstappen ve Red Bull, 2024 sezonunun Bahreyn'deki açılış yarışını da büyük ölçüde yenilenmiş RB20 ile domine etti.

Verstappen geçen haftaki yarışı, takım arkadaşı Sergio Perez ile arasındaki 22 saniyelik farkı rahat bir şekilde açtıktan sonra pole pozisyonundan kazanırken, Ferrari'den Carlos Sainz, Perez'in iki saniye arkasında podyumun son basamağında yer aldı. 

Bir başka tek taraflı sezona göz kırpıyor olsak da Piastri, Red Bull'un en yakın rakipleri Ferrari, Mercedes ve McLaren takımının göründüğü kadar uzakta olmadığını düşünüyor.

Avustralyalı pilot, "Biraz iyimserlik ve umut var gibi hissediyorum." 

"Bu hafta sonu nerede olacağımızı görmek ilginç olacak."

"Aracımızın güçlü ve zayıf yönlerine ve Red Bull'un güçlü yönlerine baktığımızda, umarım burada ve diğer bazı pistlerde biraz daha yakın olabiliriz. Ancak geçen yılki bazı yarışlar kadar kötü değildi."

"Bizim için en önemli konu, Leclerc 0.2 saniye ile pole pozisyonunu kaçırdı ve ikinci bölümdeki turu polü alabilirdi."

"Bu yüzden, takip eden grubun çok geride olmadığını düşünüyorum."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Takım arkadaşı Lando Norris de benzer şekilde Red Bull'un avantajından fazla endişe duymadığını dile getirdi.

Britanyalı pilot, "Bu yıl için yeni bir araç geliştirmek ve yapmak için çok zaman harcadıklarını düşünürsek, açıkçası farkın endişe verici olduğunu düşünmüyorum." 

"Red Bull'a bu kadar yakın olduğumuz için oldukça mutluyum. Sıralama turlarında bile Max'in işi kolay değildi."

"Eminim hâlâ aracı öğreniyorlardır. Sahip oldukları çok farklı bir konsept. Bu aracı geliştirmeye herkesten uzun süre önce başladılar, bu yüzden hiç de sürpriz olmadı."

"Ama ne kadar yakın olduğumuz ve birçok takımın ne kadar yakın olduğu konusunda bir sürpriz görüyorum. Herkes için umut işaretleri olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Norris, Red Bull'un arkasındaki sıralamanın değişmesini bekliyor çünkü takip eden takımlar arasındaki farklar piste özgü güçlü ve zayıf yönler aralığına düşecek kadar küçük.

Norris, "Red Bull'un arkasındaki grubun ilerleyen dönemde yer değiştireceğini düşünüyorum. Aramızda ne olacağını bilmediğimi söyleyecek kadar yakınız."

"Geçen hafta sonu Ferrari'nin bir adım önde olduğu açıktı. Mercedes belki bizim olduğumuz yere biraz daha yakındı. Aston ise şaşırtıcı bir şekilde olacağını düşündüğümüz yerin biraz gerisindeydi. Ancak bu tür bir pistte her şey kolayca değişebilir." dedi.

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