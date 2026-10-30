Formula 1 Meksika GP

Piastri: "Red Bull kadar rekabetçi değiliz"

Oscar Piastri, McLaren'ın takımlar şampiyonasında dördüncü sıraya gerilememek için zorlu bir mücadele vereceğini düşünüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 11:00

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

McLaren, Meksika Grand Prix'sine Red Bull ile 355 puanda eşit şekilde giriyor. Ancak puan eşitliği durumunda uygulanan en iyi yarış sonuçları karşılaştırmasında Red Bull'un dört ikinciliğine karşılık McLaren'ın iki ikinciliği bulunması nedeniyle İngiliz ekip klasmanda dördüncü sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Amerika Grand Prix'sinin ardından takımlar şampiyonluğunu matematiksel olarak koruma şansını kaybeden McLaren, artık sezonu üçüncü sırada tamamlamak için mücadele ediyor.

Ancak Oscar Piastri, Red Bull'un şu anda performans açısından avantajlı olduğunu kabul etti ve rakiplerinin önünde yer almanın giderek zorlaştığını belirtti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Avustralyalı pilot, "Mücadeleye devam etmeliyiz."

"Şu anda Red Bull kadar istikrarlı şekilde rekabetçi olmadığımızı biliyoruz. Ancak aracımızda performans eklemeyi sürdürüyoruz ve biliyoruz ki hâlâ pek çok şey yaşanabilir."

"Dayanıklılık bu yıl önemli bir konu oldu, dolayısıyla dengelerin değişmesi için hâlâ pek çok ihtimal var. Ancak saf performans açısından kesinlikle bazı adımlar atmamız gerekiyor."

"Bu konuda bize yardımcı olmasını umduğumuz bazı yenilikler hâlâ var. Ancak Red Bull'un önünde kalmak bizim için büyük bir mücadele olacak."

"Yine de bu mücadeleye her zaman hazırız." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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