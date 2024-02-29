Piastri: "Red Bull hız saklıyor"
McLaren pilotu Oscar Piastri, Bahreyn GP antrenman seansını Max Verstappen'in önünde bitirmesinin ardından Red Bull'un 'hız sakladığını' ve asıl performanslarının sıralama turlarında görüleceğini dile getirdi.
Oscar Piastri, McLaren F1 Team
Andy Hone / Motorsport Images
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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