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Formula 1 Bahreyn GP

Piastri: "Red Bull hız saklıyor"

McLaren pilotu Oscar Piastri, Bahreyn GP antrenman seansını Max Verstappen'in önünde bitirmesinin ardından Red Bull'un 'hız sakladığını' ve asıl performanslarının sıralama turlarında görüleceğini dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Andy Hone / Motorsport Images

Piastri ikinci antrenman seansını 5. sırada, lider Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 0.4 saniye gerisinde ve Red Bull pilotu Verstappen'in az farkla önünde tamamladı.
Avustralyalı pilot tur zamanların beklenenden 'çok daha yakın' olduğunu düşünse de Red Bull'un sıralama turlarında ve yarışta ortaya çıkarmak için hız sakladığını söyledi.
F1.com'a konuşan Piastri gülerek, "Red Bull hız saklıyor, asıl performanslarını sıralama turlarında göreceğiz."
"Grid beklediğimden çok daha yakın. Mercedes hızlı görünüyordu, Fernando [Alonso] da hızlı görünüyordu. Cuma günü karar vermek her zaman biraz zordur ama sanırım puanlara yakınız."
"Etrafımızdaki takımlarla, podyuma yakın olmak ya da 10. sıraya yakın olmak çok büyük bir olasılık, bu yüzden umarım ön tarafa yakın kalabiliriz." dedi.
Piastri, takımın MCL38'in hızıyla ilgili bazı tutarsızlıkları incelemesi gerektiğini, ancak Sakhir'deki rüzgarlı koşulların bunda rol oynadığını söyledi.
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bence iyi bir yerdeyiz."
"Hâlâ biraz tutarsız ve inişli çıkışlı bir süreçteyiz, bu yüzden tam olarak nasıl ilerleyeceğimizi bilmek zor ama herkes için benzer şeyler olacak gibi görünüyor. Ama günümüz genel olarak olumlu geçti."
Takım arkadaşı Lando Norris yumuşak lastiklerle yaptığı ilk sıralama temposu denemesinin ardından zaman çizelgesinin en altında yer aldı.
Ancak 'dağınık bir gün' geçirdiğini kabul etmesine rağmen, genel tablonun Woking takımı için cesaret verici göründüğü konusunda Piastri ile hemfikirdi.
Norris, "İyi bir gündü, muhtemelen genel olarak beklediğimden biraz daha iyiydi." 
"En iyi günüm değildi, benim açımdan biraz dağınık geçti. Umarım bunu atlatmışımdır ve yarın daha iyi bir iş çıkarabilirim."
"Bazı şeyler denedik, aracı anlama konusunda biraz daha ilerleme kaydettik. Ancak hâlâ denememiz ve geliştirmemiz gereken pek çok şey var."
"Red Bull'un zirvede olduğu ve Ferrari'nin onlara yakın olduğu açık, Mercedes her zaman bir soru işaretiydi ama kötü olmalarını beklemiyorduk." dedi.

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