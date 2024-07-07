Piastri: "Q3'te son tur için çok geç kaldık"
Oscar Piastri, Britanya GP sıralama turlarındaki son bölümde piste çıkmak için geç kaldıklarını dile getirdi.
Oscar Piastri, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Lando Norris'in cuma günü iki antrenmanda da zirveyi elde etmesinin ardından McLaren, sıralama turlarında pek de umduğunu bulamadı.
Norris, Mercedes pilotlarının ardında üçüncü sırayı elde ederken; Piastri beşinci oldu.
Seansın ardından konuşan Piastri, takımın gözden geçirmesi gereken birkaç nokta olduğunu söylerken; bu hafta sonu hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.
"Bence ilk bölümde çok hızlıydık."
"Turumu herkesten çok daha önce attım. Bu yüzden iyi olduğumuzu düşünüyorum. Q2'de piste yine erken çıktık ve iyiydik. Ve sonra Q3'te son tur için geç kaldık."
"Yani evet, gözden geçirmemiz gereken bazı şeyler var. Çünkü bence gösterdiğimizden daha fazla potansiyelimiz vardı."
"Yani bu hafta sonu yine hayal kırıklığı yaşadık. Kesinlikle gözden geçirmemiz gereken bazı şeyler var."
Pazar günkü yarışta rakiplerinden beklentileri sorulduğunda ise Piastri, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bence hepimiz eşit sayılırız."
"Bence Mercedes çok hızlı görünüyordu. Bence dün iyi bir gün geçirdiler. Bu sabahki yağmurda da hızlı görünüyorlardı. Bence şu anda griddeki en hızlı takımlardan biri onlar."
"Bence Max'in elinde de daha fazlası var, çünkü çakıllardan geçtikten sonra tabanında sorun olmuştur. Tüm bunları düşününce yarışta kimin fırsatları en iyi şekilde değerlendireceği önemli olacak."
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