Piastri: "Q2 ve Q3'te araç 'roket' gibiydi"
Oscar Piastri, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarının Q2 ve Q3 bölümünde MCL60 aracının adeta bir 'roket' gibi olduğunu düşünüyor.
McLaren'ın çaylak pilotu, Silverstone'daki sıralama seansında üçüncü olarak F1 kariyerinin en iyi grid pozisyonunu elde etmeyi başardı.
Bu sonuç hakkında nasıl hissettiği sorulduğunda Piastri, şunları söyledi: "Çok, çok mutluyum; ne seanstı ama! Q1'de neredeyse elenecektim ama Q2 ve Q3'te araç adeta bir roket gibiydi."
"Oldukça iyi bir tur attığımı düşünüyorum. Yani evet, takım için de muazzam bir sonuç elde ettik. İkimizin de burada istikrarlı bir pozisyon elde etmesi muazzam; şimdi tek yapmamız gereken yarın burada kalmaya çalışmak."
Avustralyalı pilot, Cuma günü zor bir gün geçirseler de Cumartesi günkü koşullarda her zaman bir adım önde olduklarına inanıyor.
"Dün biraz zor bir gün geçirdik. Bence göründüğümüzden biraz daha hızlıydık, sadece aracı doğru pencereye sokmakta zorlandık."
"Bugün bu konuda daha iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ayrıca bu koşullarda her zaman çok daha iyiyiz. Barselona, Monako ve Kanada'da da bu böyleydi."
"Ama evet, Q3'te bunu başarmak harikaydı. İkimiz de artık aracımızda yeni parçalara sahibiz ve gayet iyi çalıştıklarını görüyoruz."
"Sezon başında bulunduğumuz noktadan buraya gelmemizi sağlayan ekibe ne kadar teşekkür etsem az. Bu, doğru yönde atılmış büyük bir adım."
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