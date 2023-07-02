Piastri puan alamasa da mutlu
McLaren pilotu Oscar Piastri, Avusturya sprint yarışında puan alamasa bile yükselişinden memnun.
Oscar Piastri, gerilerden başladığı Avusturya sprint yarışında kuru zemin lastiğine geçen ilk isimlerden birisiydi ve birkaç sıra kazanmayı başardı.
Birkaç güzel atak da yapan Piastri, damalı bayrağı 11. sırada gördü ve puan alamasa da, iyi bir ilerleme kaydetmiş oldu.
Yarışın ardından konuşan Piastri, şöyle dedi: "Bugün 11. olduk. Geriye doğru gitmek yerine ilerleme kaydetmek her zaman eğlencelidir."
"Bence başladığımız nokta göz önüne alındığında, puan mücadelesi vermek istiyorsak bir şeyler denememiz gerekiyordu."
"Bence doğru olanı yaptık; kuru zemin lastiklerine geçmek iyi bir karardı."
"Bence George ilk başta pite girerek hırslı davrandı fakat biz de mantıklı olduğu anda, hemen bunu yapmak istedik ve agresif davrandık."
"Bu yüzden pit stop zamanlamamızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Lastiklerin sıcaklığını oldukça iyi ayarladık. Kuru zemin lastikleriyle bu tür şartlarda çok hızlıyız gibi görünüyor."
"Birkaç kişiyi geçmek oldukça tatmin ediciydi. Bence Leclerc ve Albon'u iki virajda geçmek en önemli andı."
"Yani eğlenceli bir öğleden sonraydı. Eğlenceden başka bir şey olmaması kötü oldu fakat bazen böyle olabiliyor."
"Puanları kaçırsak da iyi hissediyorum."
Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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