Piastri: "Pole pozisyonunu kaçırdığım için üzgünüm"

Son haftalarda performansını giderek arttıran Oscar Piastri, Spa'da gerçekleştirilen sprint sıralama turlarında da harika bir performans sergiledi ve son anlarda liderliğe yükseldi.

Fakat Max Verstappen 0.011 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Sonuç olarak ikinci olan Piastri, bir yandan 0.011 saniye geride kaldığı için üzgün olsa da diğer yandan ikinciliğin Spa için ideal olduğunu söylüyor.

Avustralyalı pilot şöyle konuştu: "Aslında çok mutluyum fakat bitiş çizgisini geçtiğinizde ilk sıraya çıkıyorsunuz, ardından ikinci olduğunuz söyleniyor, bu da hayal kırıklığı yaratıyor!"

"Özellikle de sadece 0.011 saniye geride kalmak durumu daha da zorlaştırıyor."

"Gerçekten iyi bir tur attım - daha iyisini yapabileceğimi sanmıyorum."

"İlk çizgiden başladığım için çok mutluyum."

"İlk sırayı kaçırmak üzücü olsa da, takvimde ilk sırada başlamak istemeyeceğiniz tek pist muhtemelen Spa'dır."