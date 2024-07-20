Piastri: "Pole pozisyonunu 0.022 saniye ile kaçırmak üzücü"
McLaren pilotu Oscar Piastri, sıralama turlarında pole pozisyonunu kaçırdığı için üzgün.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Avustralyalı pilot, sıralama turlarında Lando Norris'i epey zorlasa da sonunda pole pozisyonunu 0.022 saniye ile İngiliz pilot aldı.
Buna karşılık McLaren, uzun yıllar sonra ilk kez sıralama turlarında 1-2 oldu.
Seansın ardında konuşan Piastri şöyle dedi: "McLaren uzun zaman sonra ilk kez sıralama turlarında ilk iki sırayı aldı, bu yüzden çok mutluyum."
"Elbette pole pozisyonunu 0.022 saniye ile kaçırdığım için daha iyi yapabileceğim küçük şeyleri düşünüyorum fakat bu takım için harika bir sonuç."
"Dün benim açımdan biraz zorlu bir gün geçirdik, bu yüzden bu sabah toparlanmak güzeldi. Bu öğleden sonra sıralama turları kolay değildi, çok fazla karar vermek gerekiyordu. Buna rağmen her iki aracı da ilk çizgiye yerleştirmek harika bir sonuç."
"İkinci tur gerçekten iyiydi. Elbette daha iyisini yapabileceğim şeyleri görüyorum. Buna rağmen iyi bir turdu ve bugün ortaya koyduğum çabadan memnunum."
Yarış sorulduğunda Piastri, “Birinci viraja kadar uzun bir mesafe var, bu yüzden önemli olacak."
"Masada pek çok puan var. Elbette liderliğe yükselmek istiyorum ama iki araçla da ilk sıradayız ve takımlar şampiyonluğunu kazanmak için önümüzde büyük bir görev var."
"Akıllı davranacağız. Bu hafta sonu son derece iyi çalışan çok hızlı bir aracımız var. Yarışta duble yapmak istiyoruz." dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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