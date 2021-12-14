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Piastri: "Pistte olduğum her saniyeden büyük keyif aldım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine F1'in yedek pilotu Oscar Piastri, 2021 aracıyla yaptığı testten büyük keyif aldığını dile getirdi.

Piastri: "Pistte olduğum her saniyeden büyük keyif aldım"

Alt kategorilerde son üç yılda üç şampiyonluk kazanan Oscar Piastri, bugün Alpine'in 2021 aracının direksiyonuna geçti.

Çaylak testi kapsamında A521'i süren Piastri, gün boyunca 131 tur attı ve 1:24.523 yaparak günü üçüncü sırada tamamladı.

Piastri, kendisi adına pozitif geçen günün ardından verdiği demeçte, piste çıktığı her saniyeden büyük keyif aldığını söyledi ve tekrar direksiyona geçmek için sabırsızlandığını belirtti.

Piastri, "Test kesinlikle harikaydı!"

"Bir Formula 1 aracıyla yaptığım ilk test değildi ama modern bir Formula 1 aracıyla ilk deneyimimdi ve aynı zamanda ilk gerçek testimdi."

"Kelimenin tam anlamıyla direksiyonun arkasındaki her saniyeden büyük keyif aldım ve bunu yapmaktan asla sıkılmayacağım."

"Bugün çok sayıda tur attım ve kendimi çok yorgun hissediyorum. Fakat dediğim gibi, testin her saniyesinden keyif aldım ve yakında yeniden direksiyona geçmek istiyorum."

"125 veya 130 tur attım, bu yüzden gece iyi şekilde uyuyacağım!" dedi.

Piastri, yedek pilotluk görevi ve 2023 yılında Formula 1'e girme hedefi kapsamında gelecek sezon daha fazla teste katılacak.

Oscar Piastri, Alpine A521

Oscar Piastri, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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