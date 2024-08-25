Piastri: "Peşinde olduğum hafta sonu bu değildi"
2024 Hollanda Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayan Oscar Piastri yarıştan sonra açıklamalarda bulundu.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
McLaren pilotu Oscar Piastri, Hollanda Grand Prix'sine üçüncü sıradan başlamıştı ancak takım arkadaşının gösterdiği güçlü performansa karşın Piastri, üçüncü sırayı Charles Leclerc'e kaptırarak yarışı dördüncü sırada tamamladı.
McLaren pilotu Oscar Piastri, Hollanda GP'sini dördüncü olarak tamamladıktan sonra şunları söyledi:
"Kirli havada kaldım, olay tamamen buydu. Temiz havadayken hızımız güçlüydü. 72 turdan 65'ini birinin arkasında geçirdim."
"Arabanın hızını düşündüğümde bu biraz hayal kırıklığı oldu, bu yüzden peşinde olduğum hafta sonu bu değildi. Gözden geçirmemiz gereken epey bir şey var."
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