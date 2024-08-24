Piastri: "Pazar günü zafere ulaşabilirim"

Zandvoort'ta cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında McLaren pilotu Piastri, üçüncü sırayı elde etti.

Piastri, yarışa takım arkadaşı Lando Norris ve Red Bull pilotu Max Verstappen'in ardında ikinci çizgiden başlayacak.

Seansın ardından konuşan McLaren pilotu, yarış tempolarının iyi göründüğünü ve pazar günkü yarışta zafere ulaşabileceğini düşünüyor.

"Araç bu hafta sonu çok iyiydi."

"Biraz daha yukarıda olamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama hâlâ iyi bir aracımız var."

"Grid birbirine bu kadar yakınken, araca getireceğiniz her türlü güncelleme bir artıdır."

"Uzun vadede hızımız iyi görünüyor ve son birkaç hafta sonu oldukça hızlıydık, bu yüzden zaferi elde etme şansımız var."