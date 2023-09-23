Piastri: "Önümde geçmem gereken bir araç var ve bunu başarmaya çalışacağım"
Oscar Piastri, Japonya Grand Prix'si startında önündeki Max Verstappen'i geçmeye odaklanacağından bahsetti.
Cuma gününden itibaren McLaren'in Suzuka'daki performansı oldukça iyi göründü. Singapur'un ardından Red Bull'un ön sıraya geri dönmesiyle, hafta sonu ikinci sırada sırasıyla Ferrari ve McLaren'i gördük.
Cumartesi günkü sıralama turlarında Max Verstappen büyük bir farkla pole pozisyonunu ele geçirirken, Piastri takım arkadaşı Lando Norris'in önünde ikinci sırayı aldı.
Piastri, "İlk turum oldukça sağlamdı."
"Oldukça mutluydum ama son şikanlarda daha iyi bir iş çıkarabilirdim. Yine de iyi bir turdu. İkinci turumda ise ilk sektörüm iyiydi ama diğer sektörler o kadar da iyi değildi. Bu yüzden seansı ikinci sırada bitirdiğim için mutluyum."
"Şu ana kadar takım için gerçekten iyi bir hafta sonu oldu. Araca geliştirmeler getirdik ve aracın hızlanmasını sağladılar, biz de bu konuda iyi bir şansımız olabileceğini düşündük."
"Takımın 2-3. sıraları almasından çok mutluyum." dedi.
Çaylak pilot, startta önündeki Verstappen'i geçmeye odaklanacağını söyledi.
"Uzun zamandır ilk kez ön sıradan başlıyorum, bu yüzden harika olacak."
"Önümde geçmem gereken bir araç var, o yüzden bunu başarmaya çalışacağım."
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