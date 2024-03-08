Piastri: "Ön tarafta da yer alabiliriz, ilk onun sonunda da olabiliriz"

Cidde'de gerçekleştirilen antrenman sonuçlarını yorumlayan Oscar Piastri, tahminlerde bulunmaktan kaçınmayı tercih ederken, sıralama turlarının yakın geçeceğinden emin olduğunu söyledi.

Dokuzuncu olan Piastri, seansın ardından şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse kolay bir gün değildi."

"Bazı noktalarda iyiydik, bazılarında daha kötüydük. Bu yüzden hangi pozisyonlarda olduğumuz çok net değil."

"Yarın kesinlikle bazı iyileştirmeler yapmaya çalışmalıyız."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Shameem Fahath

"Neler yapabileceğimizi göreceğiz fakat sonuçlar çok yakın ve biz de ortalarda bir yerdeyiz."

"Fernando Alonso ve Aston Martin gerçekten hızlı gibi görünüyor ama kesin sonuçlara varmak zor."

"Ön tarafta da olabiliriz, şu an olduğu gibi ilk 10'un sonunda da yer alabiliriz."

"Yarınki sıralama turlarında çok çetin bir mücadele olacağını düşünüyorum. Umarım ilk sıraya daha yakın oluruz."

McLaren'dan takım arkadaşı Lando Norris ise aracının davranışının hâlâ soru işareti olduğunu belirtti.

Norris şöyle konuştu: "Aşağı yukarı normal bir gün, araç Bahreyn'den daha pozitif görünüyor fakat bazı virajlarda zorluklar yaşadık, dengeyi doğru ayarlayamadık."

"Genel olarak antrenmanların iyi geçtiğini düşünsem de üzerinde çalışmaya devam etmemiz gereken bazı hususlar var."

"Düzeltmemiz gereken çok şey var ama hafta sonunun iyi başladığını düşünebiliriz."