Piastri, 'ölmeden önce yapılacaklar listesini' açıkladı
Oscar Piastri, adrenalin bağımlısı olmadığının altını çizerek ekstrem aktiviteler yapmak istemediğini söylese de, tanışmak istediği ünlü kişilerden bahsetti.
Yarış pilotları motor sporları dışında da ekstrem aktiviteler yapmak istemeleriyle bilinir: Lewis Hamilton sık sık kayak yaparken veya Charles Leclerc dağcılık gezisine çıkarken görülüyor.
Peki çaylak sezonunda podyumlar ve bir Sprint yarışı zaferi elde eden Piastri'nin yapılacaklar listesinde neler var?
F1.com'a konuşan Piastri, "Pek çok yarış pilotunun adrenalin bağımlısı olduğunu biliyorum. Benim için yarışmak yeterli adrenalini sağlıyor! Yani çılgınca arzularım yok. Ama dürüst olmak gerekirse bungee jumping'den önce sky diving yapmak isterdim."
"Ama bu yapmak için acele ettiğim bir şey değil. Aslında bir savaş uçağına binmek de oldukça havalı olurdu. Tabii kusmadığım sürece..." dedi.
Avustralyalı, katılmak istediği bazı etkinlikler ve tanışmak istediği ünlüler hakkında konuşurken, Basketbol dünyasında 'tüm zamanların en iyisi' olarak kabul edilen iki kişiyle tanışmayı çok istediğini itiraf etti.
"Michael Jordan ya da LeBron James ile tanışmak çok güzel olurdu."
"Özellikle Michael Jordan ile tanışmayı çok isterdim. Yarışlardan bu yana motor sporlarında da pek çok havalı insanla tanışma şansına sahip oldum ama Michael Jordan muhtemelen tanışmak istediğim kişiler listesinin başında yer alır."
Son Haberler
Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"
Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda" Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"
Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?
Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti? Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?
Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?
Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi? Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?
Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu
Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar