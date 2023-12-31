Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Piastri, 'ölmeden önce yapılacaklar listesini' açıkladı

Oscar Piastri, adrenalin bağımlısı olmadığının altını çizerek ekstrem aktiviteler yapmak istemediğini söylese de, tanışmak istediği ünlü kişilerden bahsetti.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Oscar Piastri, McLaren

Yarış pilotları motor sporları dışında da ekstrem aktiviteler yapmak istemeleriyle bilinir: Lewis Hamilton sık sık kayak yaparken veya Charles Leclerc dağcılık gezisine çıkarken görülüyor.

Peki çaylak sezonunda podyumlar ve bir Sprint yarışı zaferi elde eden Piastri'nin yapılacaklar listesinde neler var?

F1.com'a konuşan Piastri, "Pek çok yarış pilotunun adrenalin bağımlısı olduğunu biliyorum. Benim için yarışmak yeterli adrenalini sağlıyor! Yani çılgınca arzularım yok. Ama dürüst olmak gerekirse bungee jumping'den önce sky diving yapmak isterdim." 

"Ama bu yapmak için acele ettiğim bir şey değil. Aslında bir savaş uçağına binmek de oldukça havalı olurdu. Tabii kusmadığım sürece..." dedi.

Avustralyalı, katılmak istediği bazı etkinlikler ve tanışmak istediği ünlüler hakkında konuşurken, Basketbol dünyasında 'tüm zamanların en iyisi' olarak kabul edilen iki kişiyle tanışmayı çok istediğini itiraf etti.

"Michael Jordan ya da LeBron James ile tanışmak çok güzel olurdu."

"Özellikle Michael Jordan ile tanışmayı çok isterdim. Yarışlardan bu yana motor sporlarında da pek çok havalı insanla tanışma şansına sahip oldum ama Michael Jordan muhtemelen tanışmak istediğim kişiler listesinin başında yer alır."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Wolff: "Red Bull ile arayı kapatmak için muazzam bir çaba gerekiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

Formula 1

Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti? Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

Formula 1
Bahreyn GP

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi? Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

Verstappen'in 'favori şampiyonluğu' hangisi?

Verstappen'in 'favori şampiyonluğu' hangisi?

Formula 1

Verstappen'in 'favori şampiyonluğu' hangisi? Verstappen'in 'favori şampiyonluğu' hangisi?

Son Haberler

Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"

Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"

F1 Formula 1

Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda" Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"

Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

F1 Formula 1

Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti? Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi? Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu

Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu

F1 Formula 1

Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol