Piastri, 'ölmeden önce yapılacaklar listesini' açıkladı

Yarış pilotları motor sporları dışında da ekstrem aktiviteler yapmak istemeleriyle bilinir: Lewis Hamilton sık sık kayak yaparken veya Charles Leclerc dağcılık gezisine çıkarken görülüyor.

Peki çaylak sezonunda podyumlar ve bir Sprint yarışı zaferi elde eden Piastri'nin yapılacaklar listesinde neler var?

F1.com'a konuşan Piastri, "Pek çok yarış pilotunun adrenalin bağımlısı olduğunu biliyorum. Benim için yarışmak yeterli adrenalini sağlıyor! Yani çılgınca arzularım yok. Ama dürüst olmak gerekirse bungee jumping'den önce sky diving yapmak isterdim."

"Ama bu yapmak için acele ettiğim bir şey değil. Aslında bir savaş uçağına binmek de oldukça havalı olurdu. Tabii kusmadığım sürece..." dedi.

Avustralyalı, katılmak istediği bazı etkinlikler ve tanışmak istediği ünlüler hakkında konuşurken, Basketbol dünyasında 'tüm zamanların en iyisi' olarak kabul edilen iki kişiyle tanışmayı çok istediğini itiraf etti.

"Michael Jordan ya da LeBron James ile tanışmak çok güzel olurdu."

"Özellikle Michael Jordan ile tanışmayı çok isterdim. Yarışlardan bu yana motor sporlarında da pek çok havalı insanla tanışma şansına sahip oldum ama Michael Jordan muhtemelen tanışmak istediğim kişiler listesinin başında yer alır."